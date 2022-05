Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, Amici 28.6%, Docufilm Sanremo 7%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022. La finale di Amici trionfa nel prime time con oltre 4 milioni e 300 mila telespettatori. Bassi ascolti per il docufilm dedicato a Sanremo 72. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto 1.254.000 spettatori con 7%. 1.254.000 spettatori con 7%.

Su Rai 2 The Rookie 917.000 con 4.5%. Blue Bloods 979.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa 1.947.000 con 9.7%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.233.000 con 7.5%.

Su Canale 5 Amici- la finale è visto da 4.327.000 persone con 28.6%.

Su Rete 4 Zona Bianca 525.000 spettatori con 3.4%.

Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani 1.024.000 spettatori con 5.6%.

Su La 7 Non è l’Arena 671.000 spettatori con 4.4%

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta 336.000 con 1.8%.

Su NOVE Hitler 224.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, la fascia preserale 90° Minuto al 4.4%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 2.816.000-22.6%. 2.816.000-22.6%. L’Eredità 3.643.000 con 24.8%. Su Rai 2 90° Minuto 563.000 con 4.4%. NCIS Los Angeles 527.000 con 3.2%. Su Rai 3 TGR 1.708.000 spettatori con 11.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.656.000 con 13.9%. Avanti un Altro! 2.497.000 con 17.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 761.000 spettatori con 4.5%. Su Italia 1 CSI: Miami 608.000 persone con 3.6% Su La 7 TgLa7 Speciale 349.000 spettatori con 2.9%.

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 16.7% Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 4.024.000 telespettatori con 20%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.206.000 con 7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.224.000 spettatori con 16.7%. Su Rete 4 Controcorrente 931.000 con 5.1%- 891.000 con 4.6%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.159.000 spettatori con 6%.

Su NOVE Little Big Italy 215.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, daytime mattutino

Linea Verde al 27.1%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 1.516.000-25.4%. Linea Verde 3.223.000-27.1%.

Su Rai 2 O anche No 85.000 spettatori con 1.4%.Citofonare Rai 2 322.000 con 3.5% .

Su Rai 3 Agorà Weekend 250.000-4.6%. Mi Manda Raitre 347.000-5.8%. Le Parole per Dirlo 245.000 -4%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 474.000-7.5%;690.000-9.9%. Melaverde 1.604.000- 16.5%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 178.000 spettatori con 2.7%.

Su Italia 1 Una Mamma per amica è visto da 188.000 persone con 3.2%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 76.000 con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, day time pomeridiano

Da Noi a Ruota Libera al 18.3%

Su Rai 1 Domenica In 2.758.000-22%; 2.345.000-20.1%. Da Noi… A Ruota Libera 2.004.000 con 18.3%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 1.536.000-12.5%. Processo alla Tappa 851.000 con 7.9%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 742.000-6.1%.Il Mondo che Verrà 525.000-4.5% . Rebus 448.000 con 3.9%.

Su Canale 5 Scene da un Matrimonio 1.159.000-9.5%. Verissimo- Le Storie 1.310.000-11.8%; 1.345.000 -12.2%.

Su Rete 4 Tg4- Diario di Guerra 282.000 spettatori con 2.5%.

Su Italia 1 Internazionali di Tennis 442.000-3.9%. Magnum P.I. 273.000-2.4%.

Su La 7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi 263.000- 2.1%; 238.000-2%.

Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, seconda serata

Speciale Tg1 al 4.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 410.000 telespettatori con 4.1%. 410.000 telespettatori con 4.1%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 869.000-7.4%. L’Altra DS 228.000-3.4%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 431.000 spettatori con 4.4%.

Su Canale 5 Speciale TG5 Queen Elizabeth 643.000 con 19.7%.

Su Rete 4 Franco Battiato Speciale 122.000 spettatori con 3.5%.

Su Italia 1 Pressing 444.000 spettatori con 7%.