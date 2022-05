Isola dei Famosi, chi sono i quattro nuovi concorrenti: sbarca in Honduras Pamela Petrarolo

Condividi su

Lunedì 16 maggio, durante la puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, entreranno quattro nuovi concorrenti. L’annuncio è arrivato direttamente da Ilary Blasi, che nella diretta dello scorso venerdì ha comunicato i nuovi ingressi senza, tuttavia, svelare le loro identità. Nelle scorse ore, però, il programma, attraverso le proprie pagine social, ha comunicato i nomi dei nuovi naufraghi.

Isola dei famosi nuovi concorrenti, tra i naufraghi Gennaro Auletto

I quattro nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi sono, in particolare, tre uomini e una donna. Tra questi c’è Gennaro Auletto. Il modello, volto pressoché sconosciuto dal pubblico televisivo italiano, ha soli 22 anni. Nonostante la giovane età, Gennaro ha già ottenuto diversi lavori importanti, come la copertina su Vogue Man Arabia. Sulle pagine social del reality, il nuovo concorrente si è definito solare, ambizioso e passionale.

Tra i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi, poi, ci sarà anche Luca Daffré. Il 29enne è un volto già noto a una buona fetta del pubblico italiano. Il ragazzo, infatti, ha preso parte a numerose puntate di Uomini e Donne. Tra le troniste corteggiate anche Teresa Langella e Angela Nasti. Daffré, che sul suo profilo Instagram conta quasi 400mila follower, si è descritto indipendente, solitario e tenace.

Isola dei Famosi nuovi concorrenti, chi è Pamela Petrarolo

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi del 16 maggio, poi, entrerà anche Pamela Petrarolo, unica donna tra i nuovi concorrenti. Quest’ultima, 45enne, ha alle spalle un lunghissimo curriculum. Dopo gli esordi, tra gli anni ‘80 e ‘90, Petrarolo deve la gran parte del suo successo al programma Non è la Rai. Tra i programmi ai quali ha preso parte, però, ci sono molti altri successi come La Fattoria 3 e All Together Now (presente tra i giurati del muro). La showgirl, poi, ha all’attivo anche tre diversi album discografici. Sulle pagine social dell’Isola, Pamela Petrarolo si è descritta vivace, energica e socievole.

Sbarca in Honduras anche Marco Maccarini

Tra i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi, infine, c’è anche Marco Maccarini. 45enne, Maccarini è alla sua prima partecipazione in un reality come concorrente. Conduttore televisivo e speaker radiofonico, il futuro naufrago ha alle spalle una lunga carriera a MTV. Tra le produzioni alle quali ha preso parte, ci sono diversi successi come la conduzione del Festivalbar 2003. Maccarini, poi, ha partecipato come giudice di qualità dei giovani al Festival di Sanremo 2007. Nello stesso anno, il conduttore è stato anche uno degli inviati de Le Iene. Maccarini, alla produzione dell’Isola, si è definito avventuroso, sportivo e leale.