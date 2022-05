Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, Il Coraggio di essere Franco 13.1%, Giustizia per Tutti 20.7%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022. Buon inizio la fiction Giustizia per Tutti, con Raoul Bova, che vince nel prime time. Supera il docufilm dedicato a Battiato, Il Coraggio di essere Franco, proposto da Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Il Coraggio di essere Franco ha registrato 2.429.000 spettatori con 13.1%.

Su Rai 2 The Good Doctor 1.047.000 con 5.1%. The Resident 761.000 con 4.1%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.740.000 spettatori con 10%.

Su Canale 5 Giustizia per Tutti 3.736.000 spettatori con 20.7%.

Su Rete 4 Controcorrente-Prima serata 695.000 spettatori con 4.7%.

Su Italia 1 Le Iene 1.105.000 spettatori con 8.2%.

Su La 7 Atlantide 351.000 telespettatori con 2.6%.

Su Tv8 Eintracht Francoforte-Rangers 1.025.000 con 5.7%.

Su NOVE Men in Black 3 470.000 spettatori con 2.5%.

Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 20.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.446.000-23.5%. L’Eredità 3.609.000 con 26.2%. Su Rai 2 Blue Bloods 486.000 con 3.9%. The Good Doctor 579.000 con 3.6%. Su Rai 3 TGR 1.974.000 con 13.3%. Blob 791.000 con 4.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.911.000 con 19.5%. Avanti un Altro! 2.716.000 con 20.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 812.000 persone con 4.7%. Su Italia 1 CSI Miami 525.000 spettatori con 3.4%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 275.000 con 1.9%. Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, l’access prime time La Gioia della Musica al 5.7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.176.000 telespettatori con 20.9%. Su Rai 2 Tg2 Post 969.000 spettatori con 4.8%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 1.044.000 con 5.7%. Un Posto al Sole 1.569.000 con 7.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.628.000 persone con 18%. Su Rete 4 Stasera Italia 876.000 con 4.6%, 801.000 con 4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.332.000 spettatori con 6.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.563.000 spettatori con 7.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 331.000 con 1.7%.

Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, daytime mattutino

Elisir al 5.6%

Su Rai 1 Storie Italiane 718.000 -19.1%, 853.000 con 17.8%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.641.000 con 17.5%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 612.000 con 11.2%-920.000 con 10.2%.

Su Rai 3 Agorà 293.000-6.5% Agorà Extra 240.000-6.4%. Elisir 271.000 con 5.6%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 907.000 con 21.9%-842.000 con 22.5% . Forum 1.338.000 con 19.8%.

Su Rete 4 Hazzard 100.000 spettatori con 2.7%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 639.000 persone con 5.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 276.000 con 5.6%-457.000 con 4.8%.

Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro Giorno al 15.6%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.615.000-15.6%. La Vita in Diretta 1.648.000 con 20.1%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 952.000-9.3%; 1.280.000-15.6%. Processo alla Tappa 529.000 con 6.9%.

Su Rai 3 Question Time 223.000 con 2.4%. Geo 727.000 con 8.7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.499.000-25.6%. Pomeriggio Cinque 1.377.000 – 18.2%, 1.427.000- 17.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 755.000 spettatori con 7%.

Su Italia 1 I Griffin 436.000 con 4.6%. Magnum P.I. 327.000 con 3.8%, 229.000 con 2.9%.

Su La 7 Tagadà 311.000 con 3.4%. Tagadà#Focus 256.000 con 3.2%.

Ascolti Tv mercoledì 18 maggio 2022, seconda serata

Maurizio Costanzo Show al 15.7%

Su Rai 1 Porta a Porta 485.000 telespettatori con 8.3%. 485.000 telespettatori con 8.3%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini 313.000 con 2.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 517.000 spettatori con 7.4%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 1.070.000 spettatori con 15.7%.

Su Rete 4 Franco Battiato Special 106.000 spettatori con 3.1%.

Su Italia 1 I Griffin è visto da 298.000 persone con 9.1%