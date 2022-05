Formula 1, GP Spagna programmazione tv: si parte venerdì, la gara in chiaro su TV8

Condividi su

Venerdì 20 maggio il campionato mondiale di Formula1 continua con il GP di Spagna. Il sesto appuntamento della stagione, si correrà sul circuito di Barcellona e sarà trasmesso, in maniera integrale, sui canali Sky.

Formula 1, GP Spagna programmazione tv: le Prove Libere in diretta solo su Sky

La programmazione tv del GP di Spagna della F1 partirà, come detto, venerdì 20 maggio. In tale data, infatti, si correranno le prime due Prove Libere. La prima sessione, in particolare, è prevista per le ore 14:00, mentre la seconda partirà dalle 17:00. Entrambi gli appuntamenti saranno visibili in diretta solamente su Sky Sport F1, al canale 207 dell’emittente a pagamento.

Sabato 21 maggio, a partire dalle ore 13:00, la programmazione tv del Gran Premio di Spagna di F1 continuerà con la terza e ultima sessione di Prove Libere. Anche in questo caso, come avvenuto per le due sessioni precedenti, l’evento è visibile in diretta solamente su Sky Sport F1.

Formula 1, GP Spagna programmazione tv: le qualifiche in diretta anche in chiaro su TV8

Ma la programmazione tv del GP di Spagna di F1 proseguirà nel pomeriggio di sabato. A partire dalle ore 16:00, infatti, le monoposto scenderanno in pista per le qualifiche. La sessione sarà fondamentale in vista della gara, in quanto le varie scuderie faranno di tutto per qualificarsi nelle posizioni migliori della griglia di partenza. Le qualifiche saranno visibili, in diretta, su Sky Sport F1. La sessione, poi, sarà trasmessa in diretta anche su TV8.

In entrambi i canali il commento sarà curato da Carlo Vanzini e Marc Genè. Dalle 17:15, su ambedue i canali, andrà poi in onda l’appuntamento con Post Qualifiche. Lo spazio sarà curato da Federica Masolin. Matteo Bobbi, Davide Valsecchi e Roberto Chinchero. Nel programma si analizzerà quanto avvenuto nella sessione di qualifiche del GP di Spagna.

La gara sarà visibile in chiaro e in diretta

La programmazione tv del GP di Spagna di F1 si concluderà nella giornata di domenica 22 maggio. In questa data, infatti, le macchine correranno la tanto attesa gara. I semafori diventeranno verdi a partire dalle ore 15:00. Come accaduto per le qualifiche, anche la gara sarà visibile in diretta sia su Sky Sport F1 sia in chiaro su TV8. Il commento, in ambedue le reti, sarà ancora una volta a cura di Vanzini e Genè.

Il collegamento con il pre gara partirà alle 14:00, quando in entrambi i canali sarà analizzato il circuito e la gara che si andrà a correre da lì a breve. Successivamente, dalle ore 17:00, sarà trasmesso il post gara, dove sarà mostrata la festa dei piloti sul podio e sarà analizzato quanto accaduto in pista.