Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, Don Matteo 31.7%, Il Corriere 11%

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022. La fiction Don Matteo 13 trionfa anche questo giovedì nel prime time. Triplica il film Il Corriere- The Mule in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 5.816.000 telespettatori con 31.7%

Su Rai 2 Tutte lo Vogliono 732.000 spettatori con 3.8% .

Su Rai 3 Ezio Bosso. Le cose che restano 773.000 spettatori con 4.1%.

Su Canale 5 Il Corriere – The Mule 1.840.000 spettatori con 11%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.021.000 telespettatori con 7.5%.

Su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno 1.165.000 spettatori con 6.1%.

Su La 7 PiazzaPulita 730.000 telespettatori con 5.4%.

Su Tv8 Antonino Chef Academy 288.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Only Fun – Comico Show 404.000 spettatori con 2.2%.

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, la fascia preserale Blob al 4.8% Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei 7 2.433.000-23.3%. L'Eredità 3.500.000-26%. Su Rai 2 Blue Bloods 464.000 con 3.7%. The Good Doctor 556.000 con 3.5%. Su Rai 3 TGR 1.796.000 con 12.4%. Blob 770.000 con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.814.000-18.7%. Avanti un Altro 2.749.000-21.4%. Su Rete 4 Tempesta d'Amore è visto da 808.000 persone con 4.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 340.000 con 3%. CSI Miami 517.000 con 3.4%.

Su La 7 TGLA7 Speciale 381.000 spettatori con 4%.

Su Tv8 MasterChef 230.000 spettatori con 1.7%.

Su NOVE Cash or trash – Chi Offre di più? 208.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, l’access prime time Soliti Ignoti- Il Ritorno quasi al 25%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.898.000 spettatori con il 24.9%

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 822.000 spettatori con 4.1%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 833.000 con 4.7%.Un Posto al Sole 1.483.000 con 7.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.297.000 persone con 16.7%. Su Rete 4 Stasera Italia 927.000 con 5%; 913.000 con 4.6%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.211.000 spettatori con 6.3%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.379.000 spettatori con 7.1%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 276.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 772.000-19.9%, 757.000- 15.5%. E' Sempre Mezzogiorno 1.666.000 con 17.3%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 545.000 con 9.9%; 930.000 con 10.3%.

Su Rai 3 Agorà 342.000-7.7%. Agorà Extra 294.000-7.6%. Elisir 381.000 con 7.7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 890.000 con 21.3%, 788.000 con 20.5%. Forum 1.435.000-20.8%.

Su Rete 4 Hazzard 133.000 spettatori con 3.5 %.

Su Italia 1 CSI: NY 173.000 con 3.2%. Cotto e Mangiato – Il Menù 233.000 con 2.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira 252.000 con 5%; 437.000 con 4.4%.

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno sotto il 15%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.605.000- 14.9%. La Vita in Diretta 1.553.000 con 19.1%.

Su Rai 2 Giro di Italia 1.167.000-11.5%. Processo alla Tappa 652.000-8.6%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 342.000 con 4.2%. Geo 766.000 con 9.3%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.800.000 -27.6%. Pomeriggio Cinque 1.346.000 con 18.2%, 1.442.000 con 17.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 705.000 con 6.3%. TG4 Diario di Guerra 311.000 con 3.5%.

Su Italia 1 Magnum PI 306.000-3.5%; 277.000-3.6%. NCIS Los Angeles 242.000 -3%.

Su La 7 Tagadà 312.000 spettatori con 3.3%.Tagadà Focus: 268.000 – 3.5%

Ascolti Tv giovedì 19 maggio 2022, seconda serata

Porta a Porta al 13.6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.033.000 telespettatori con 13.6%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 171.000 spettatori con 1.4%

Su Rai 3 Grande Amore 515.000 con 4.3%. Tg3 Linea Notte 252.000 con 4%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano 228.000 spettatori con 7.1%.

Su Canale 5 TG5 Notte 465.000 spettatori con 7.1%.

– Su Italia 1 X Men è visto da 493.000 persone con 6.2%.