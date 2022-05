Open Day Progetti Scuola della Regione Lazio e Roma Capitale: venerdì 20 maggio un evento con tanti ospiti, tra cui Rancore

Condividi su

Venerdì 20 maggio, si tiene l’appuntamento speciale dedicato agli Open Day dei Progetti Scuola ABC (Arte, Bellezza e Cultura). L’evento si terrà a partire dalle ore 10:00. La manifestazione avverrà nel Teatro Argentina di Roma ed è promossa dalla Regione Lazio. Al progetto partecipa anche con Roma Capitale.

Open Day Progetti Scuola ABC, l’evento sarà condotto da Arianna Ciampoli e da Lorenzo Pavolini

L’Open Day di presentazione dei Progetti Scuola ABC sarà presentato da Arianna Ciampoli. Insieme a lei ci sarà anche il giornalista e conduttore Lorenzo Pavolini. L’incontro cercherà di coinvolgere gli studenti per fargli acquisire i mezzi per poter leggere il mondo mediante molteplici filoni narrativi.

L’incontro sarà introdotto da Daniele Leodori, Vicepresidente della regione Lazio. Alla manifestazione saranno presenti anche Claudia Pratelli, ovvero l’Assessore per la scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale. All’evento, poi, presenzierà anche Giovanna Pugliese, responsabile del progetto per la Regione Lazio. Parteciperanno anche l’attrice Giuliana Gamba e il giornalista Fabio Ferzetti.

Open Day Progetti Scuola ABC, saranno centrali i momenti di confronto tra studenti ed esperti

Nel corso dell’Open Day dei Progetti Scuola ABC avrà un ruolo fondamentale il confronto. Durante l’evento, infatti, gli studenti si confronteranno tra loro in merito ai vari temi. Inoltre, i ragazzi avranno anche modo di parlare con importanti esperti di settore.

Durante gli Open Day dei Progetti Scuola ABC, poi, saranno numerosi anche i momenti di spettacolo e di intrattenimento. Direttamente da Bangla-La Serie, trasmessa su Rai 3, ci saranno gli attori Simone Liberati e Phaim Bhuiyan. Tra gli ospiti della manifestazione, poi, ci sarà anche Er Pinto. Il ragazzo è noto per essere un poeta urbano, che ha fatto dell’anonimato il suo punto di forza.

Per il mondo della scrittura, poi, ci saranno Daniele Mencarelli e Marco Lodoli. Infine, all’evento parteciperanno anche l’attore Lino Musella e l’attrice Cristiana Dell’Anna. Il primo ha recitato in serie importanti come Makari, mentre la seconda ha recitato anche in Gomorra e in Un posto al sole.

Nell’evento sarà trasmesso anche il cortometraggio Roberto

Nel corso degli Open Day dei Progetti Scuola ABC, poi, ci saranno anche personaggi celebri, che daranno vita a dei contributi artistici. A tal proposito, all’evento parteciperà Nicole Rossi. L’attrice, tra le protagoniste di Skam, si esibirà con una performance intitolata Eravamo io, la musica e il vento. Successivamente, nella manifestazione interverrà anche Michelangelo Vizzini. Quest’ultimo è noto per essere un cantante e influencer. Vizzini, infatti, conta su Instagram oltre 200mila follower.

Agli Open Day dei Progetti Scuola ABC parteciperà anche Francesco Gheghi. L’attore, nonostante la giovane età, ha già un ottimo curriculum. Gheghi, infatti, ha partecipato a film importanti come Mio fratello rincorre i dinosauri. I presenti, poi, assisteranno alla proiezione di Roberto. Il corto animato, dalla durata di nove minuti, è realizzato da Carmen Cordoba Gonzalez. Infine, sul palco dell’evento salirà anche Rancore.