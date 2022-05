Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022, L’ Eredità 20%, L’Ora Legale 12.2%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022. L’Eredità una sera insieme vince nel prime time. Supera L’Ora legale in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 L Eredità una sera insieme ha registrato 2.778.000 spettatori con 20%.

Su Rai 2 FBI 1.087.000 con 6.4%. FBI International 942.000 con 5.9%. 1.087.000 con 6.4%.942.000 con 5.9%.

Su Rai 3 Sapienza un solo pianeta 824.000 con 5.6%.

Su Canale 5 L’Ora Legale è visto da 2.030.000 persone con 12.9%.

Su Rete 4 Io sto con gli ippopotami 861.000 spettatori con 5.6%.

Su Italia 1 L’Era Glaciale In rotta di collosione 897.000 spettatori con 5.5%

Su La 7 Il Giovane Hilter 429.000 spettatori con 3.3%.

Su Tv8 Radio Italia Live 598.000 spettatori con 4%.

Su NOVE Navalny- 220.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022, la fascia preserale Avanti un altro quasi al 19.6% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei 7 2.252.000 con 23%. L’Eredità 3.414.000 con 28%. Su Rai 2 Dribbling 429.000 con 4.1%. NCIS Los Angeles 579.000 con 4.2%. Su Rai 3 TG Regione 1.490.000 con 12.5%. Blob 735.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.664.000 con 18%. Avanti un Altro! 2.313.000 con 19.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 749.000 persone con 5.3%. Su Italia 1 CSI è visto da 465.000 persone con 3.5%.

Su La 7 TGLa7 Speciale 335.000 spettatori con 3.4%.

L’access prime time Le Parole al 7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti il ritorno 3.841.000 spettatori con 23.4%.

Su Rai 2 TG2 Post 668.000 telespettatori con 4%.

Su Rai 3 Le Parole 1.149.000 spettatori con 7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 2.588.000 persone con 15.7%. Su Rete 4 Controcorrente 759.000 con 4.9%; 664.000 con 4%. Su Italia 1 NCIS 1.110.000 spettatori con 6.9%. Su La 7 In Onda 679.000 spettatori con 4.2%.

Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022, daytime mattutino

Buongiorno Benessere al 18.6%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere 818.000-18.6%. Linea verde Link 1.220.000-15.2/9%. Linea verde Life 2.169.000-19.1%

Su Rai 2 Cook 40′ 316.000 con 3.5%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 280.000-5.7%. Mi manda Raitre 205.000-4.6%.

Su Canale 5 Forum 1.307.000 telespettatori con 18.4%.

Su Rete 4 Il Giudice Mastrangelo 73.000-1.6%.

Su Italia 1 Una Mamma per Amica 204.000 spettatori con 3.2%.

Su La 7 Coffee Break sabato 180.000-4.2%. Like – Tutto ciò che piace 203.000-1.6%.

Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 9.8%

Su Rai 1 Dedicato 1.400.000 -11.1% Linea Blu 1.052.000-9.8%. ItaliaSì 1.126.000-12.4%; 1.511.000 -17.1%

Su Rai 2 Giro d’Italia 1.610.000 con 13.6%. Il Processo alla Tappa 862.000 con 9.3%

Su Rai 3 Tv Talk 748.000 con 7%. Frontiere Speciale 373.000 con 3.7%.

Su Canale 5 Verissimo 1.825.000 con 17?9%- 1.685.000 con 19.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 702.000 persone con 5.7%.

Su Italia 1 Scuola di Polizia 303.000 spettatori con 3.1%

Su La 7 Tagadà 314.000 con 2.7%. Tagadoc 215.000 con 2%.

Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022, seconda serata

I Pesci rossi al 9.8%

Su Rai 1 I pesci rossi ha registrato 434.000 telespettatori con 9.8%.

Su Rai 2 Tg2 Dossier 395.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 409.000 spettatori con 4.9%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 842.000 spettatori con 8.2%.

Su Rete 4 Confessione reporter è visto da 282.000 persone con 4.1%.

Su Italia 1 Turbo 421.000 spettatori con 4.9%.