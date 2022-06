Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, La Fortuna 9.9%, Giustizia per tutti 16.1%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022. La fiction Giustizia per tutti, con Raoul Bova, vince in prima serata superando il secondo ed ultimo appuntamento della miniserie La Fortuna. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 La Fortuna ha registrato 1.617.000 telespettatori con 9.9%.

Su Rai 2 Boss in Incognito 1.844.000 spettatori con 10.9%.

Su Rai 3 Cartabianca 1.024.000 spettatori con 6.3%.

Su Canale 5 Giustizia per tutti 2.748.000 spettatori con 16.1%.

Su Rete 4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo 1.090.000 spettatori con 6.7%.

Su Italia 1 Extraction ha registrato 856.000 telespettatori con 4.6%.

Su La 7 DiMartedì 1.233.000 con 7.4%.

Su Tv8 Un Amore di Testimone 318.000 spettatori con 1.8%

Su NOVE Outcast – L’Ultimo Templare 267.000 persone con 1.5%.

Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 372.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, la fascia preserale Tempesta D’amore al 4.1%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.146.000-21.5%. 2.146.000-21.5%. L’Eredità 3.291.000-24.9%. Su Rai 2 Blue Bloods 516.000 con 4.2%. The Good Doctor 610.000 con 3.9%. Su Rai 3 TGR 1.836.000 con 12.7%. Blob 778.000 con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.808.000 con 18.8%. Avanti un Altro 2.723.000 con 21.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 670.000 persone con 4.1%. Su Italia 1 C.S.I. Miami 563.000 spettatori con 3.7%. Su Tv8 Home Restaurant 184.000 persone con 1.3%. Su NOVE Cash or Trash 254.000 spettatori con 1.8%. Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, l’access prime time Un Posto al Sole quasi all’8% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.023.000 spettatori con 21.4%. Su Rai 2 TG2 Post 764.000 spettatori con 4%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 942.000 con 5.4%. Un Posto al Sole 1.457.000 con 7.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.442.000 spettatori con 18.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 793.000 con 4.5%- 810.000 con 4.3%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.220.000 spettatori con 6.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrat0 1.335.000 spettatori con 7.2%. Su Tv8 Celebrity Chef 402.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Deal with it 254.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, daytime mattutino

Elisir al 9%



Su Rai 1 Storie Italiane 762.000-20%,907.000-18.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.724.000 con 18.1%.

Su Rai 2 Relazione del Governatore della Banca d’Italia 192.000 -4.2%. I Fatti Vostri 751.000-8.7%.

Su Rai 3 Agorà 323.000-7.7%. Agorà Extra 219.000-5.9%. Elisir 439.000 con 9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 830.000-20.7%, 812.000-21.6% . Forum 1.403.000 con 20.7%.

Su Rete 4 Hazzard 173.000 telespettatori con 4.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 687.000 persone con 5.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 242.000-4.9%; 428.000 – 4.4%.

Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 19.2%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.658.000 -15.6%. La Vita in Diretta 1.658.000 con 19.2%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 290.000- 2.5%. Tu non sai chi sono io 148.000 -1.4%.

Su Rai 3 Geo 712.000 con 8.8%. Geo Magazine 962.000 con 10.7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 3.092.000-30.7%. Pomeriggio Cinque 1.240.000-16.8%; 1.358.000- 17.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 729.000-6.6%. TG4 Diario di Guerra 320.000- 3.8%.

Su Italia 1 Lethal Weapon 283.000-3.3%. NCIS Los Angeles 250.000-3.3%, 229.000-2.9%.

Su La 7 Tagadà 323.000 con 3.6%. Tagadà Focus 275.000 – 3.5%.

Ascolti Tv martedì 31 maggio 2022, seconda serata

Ti Sento all’ 8.5%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 447.000 telespettatori con 7.8%. ha registrato 447.000 telespettatori con 7.8%.

Su Rai 2 Ti Sento 568.000 spettatori con 8.5%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 340.000 spettatori con 5.7%.

Su Canale 5 X Style 870.000 spettatori con 10%.

Su Rete 4 Arlington Road – L’inganno è visto da 207.000 persone con 4.3%.

Su Italia 1 Il Prescelto 380.000 spettatori con 4.1%.