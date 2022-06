Maurizio Costanzo Show 1 giugno, gli ospiti: presenti Fabio Fazio e Caterina Balivo

Condividi su

Mercoledì 1° giugno andrà in onda la quinta e ultima puntata della quarantesima edizione del Maurizio Costanzo Show. Il programma, dal Teatro Parioli di Roma, potrà contare anche nel prossimo appuntamento su numerosi personaggi intervenuti.

Maurizio Costanzo Show 1° giugno, Fazio dovrebbe presenziare in collegamento

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 1° giugno ci sarà Fabio Fazio. Il conduttore, che negli scorsi giorni ha chiuso la sua stagione televisiva alla guida di Che tempo che fa, tornerà dunque a partecipare a un programma Mediaset. Fazio, in particolare, dovrebbe essere presente in collegamento e a lui saranno mostrati numerosi filmati. Tra questi, sarà ricordata anche la sua prima partecipazione nel programma. L’ospitata di Fazio al Maurizio Costanzo Show è il frutto dell’invito fatto dallo stesso Costanzo durante una recente partecipazione a Che tempo che fa.

Maurizio Costanzo Show 1° giugno, per il mondo della comicità ci saranno Pio e Amedeo

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show ci sarà anche Caterina Balivo. La conduttrice, che si appresta a tornare in tv dopo un lungo periodo di pausa, parteciperà al programma in compagnia del marito Guido Maria Brera. Quest’ultimo, scrittore di grande successo, ha dato l’ispirazione a numerose serie e fiction tra le quali anche I Diavoli.

Per il mondo della comicità, invece, saranno presenti Pio e Amedeo. I due, lo scorso anno, sono stati tra i protagonisti del programma L’Intervista, in onda su Canale 5 e condotto proprio da Maurizio Costanzo. Inoltre, saranno presenti anche Sara Croce (Bonas di Avanti un altro!) e Giuseppe Cruciani, oramai ospiti fissi del programma. Cruciani, in particolare, curerà la rubrica dei buoni e cattivi, nella quale commenterà alcuni dei fatti più discussi di attualità.

Gli altri ospiti

Durante il Maurizio Costanzo Show del 1° giugno ci saranno anche altri ospiti. In particolare, salirà sul palcoscenico Barbara Palombelli. La conduttrice è uno dei volti di punta di Mediaset, in quanto va in onda tutti i giorni con Forum e Stasera Italia. Presenti, nella prossima puntata, anche Maria Monsè e Piero Chiambretti, reduce dall’avventura alla conduzione di Tiki Taka.

Sul palco del Maurizio Costanzo Show del 1° giugno sarà presente anche il conduttore Stefano De Martino. Quest’ultimo, presto al timone di Summer Festival su Rai 2, è reduce dall’esperienza come giudice al serale di Amici di Maria De Filippi.

Costanzo accoglierà l’attrice Giovanna Ralli, vincitrice di un David alla carriera durante la cerimonia dei David di Donatello 2022. Sul palco, ci sarà anche il capo della Polizia Franco Gabrielli.

Infine, sarà presente sul palco anche Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma. Quest’ultimo, in particolare, parlerà di Covid-19 e del Vaiolo delle scimmie. Malattia, questa, per il quale l’ospedale romano è l’istituto di riferimento a livello nazionale.