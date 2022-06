Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, Torno Indietro e Cambio Vita 16.8%, L’Ora Inchiostro contro Piombo 12.2%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022. Il film Torno Indietro e Cambio Vita supera il debutto L’Ora Inchiostro contro Piombo in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, il prime time

. Su Rai 1 Torno Indietro e Cambio Vita ha registrato 2.922.000 spettatori con 16.8%.

Su Rai 2 Tg2 Post – Speciale Referendum 441.000 spettatori con 2.4%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.978.000 spettatori con 12.7%.

Su Canale 5 L’Ora Inchiostro contro Piombo 1.900.000 spettatori con 12.2% .

Su Rete 4 Controcorrente-Prima serata 783.000 spettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Chicago Fire è visto da 1.086.000 persone con 6.7%.

Su La 7 Speciale TGLa7 – Sì o No 498.000 spettatori con 3.1%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni 355.000 spettatori con 2.3%.

Su NOVE Un Paese a Dieta 229.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 19.5% Su Rai 1 Reazione a Catena L’Intesa Vincente 2.455.000 con 24.6%. Reazione a Catena 3.493.000 con 26.9%. Su Rai 2 Blue Bloods 553.000 con 4.4%. Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 818.000 con 5.2%. Su Rai 3 TGR 1.726.000 con 12.5%. Blob 808.000 con 5.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.56.000 con 16.8%. Avanti un Altro! 2.421.000 con 19.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 763.000 persone con 4.7%. Su Italia 1 CSI Miami 568.000 spettatori con 3.8%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 201.000 con 1.4%. Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, l’access prime time La Gioia della Musica al 6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 3.632.000 telespettatori con 19.3%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 1.036.000 con 6%. Un Posto al Sole 1.493.000 con 7.97%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.226.000 persone con 17.1%. Su Rete 4 Stasera Italia 896.000 con 5%, 853.000 con 4.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.297.000 spettatori con 7%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.226.000 spettatori con 6.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 292.000 con 1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, daytime mattutino

Agorà al 6.6%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 655.000 con 16.4%. Camper 1.310.000 con 14.5%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 424.000 spettatori con 6.3%.

Su Rai 3 Agorà 273.000-6.6% Agorà Extra 154.000-4.1%. Elisir A Gentile Richiesta 155.000 con 4.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 739.000 con 18.8%; 705.000 con 19.2%. Forum 1.208.000 con 19%.

Su Rete 4 Hazzard 123.000 spettatori con 3.4%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 744.000 persone con 6.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira 258.000 con 5.6%- 453.000 con 4.9%.

Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, day time pomeridiano

Lo Sportello di Forum in replica quasi all’8%

Su Rai 1 Tribuna Elettorale 885.000 con 7.8%. Estate in Diretta 1.242.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 483.000 spettatori con 4.4%.

Su Rai 3 Overland 402.000-5.3% ; 576.000-7.8%. Geo Magazine 774.000 con 9.2%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.179.000 con 16.2%; 1.381.000 con 17.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 829.000 spettatori con 7.9%.

Su Italia 1 I Griffin 393.000 con 4.4%.NCIS Los Angeles 227.000 con 3.1%- 246.000 con 3.2%.

Su La 7 Tagadà 406.000 con 4.7%. Tagadà#Focus 314.000 con 4.1%.

Ascolti Tv mercoledì 8 giugno 2022, seconda serata

Un Pezza di Lundini 1.9%

Su Rai 1 Porta a Porta 592.000 telespettatori con 11.6%. 592.000 telespettatori con 11.6%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini 236.000 persone con 1.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 551.000 spettatori con 9.5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 562.000 spettatori con 8.7%.

Su Rete 4 Onda su Onda 146.000 spettatori con 4.8%.

Su Italia 1 La Brea 469.000 spettatori con 7.1%.