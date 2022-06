Ballando On The Road 2022, riparte il live casting con Milly Carlucci e i maestri di Ballando con le Stelle

Condividi su

Al via l’ottava edizione del live casting di Ballando On The Road 2022 con Milly Carlucci. Affiancheranno la conduttrice i maestri di Ballando con le Stelle, capitanati da Vito Coppola, vincitore insieme ad Arisa dell’ultima edizione. Le prime tappe si terranno a Busnago presso il Centro Commerciale Globo, l’11 ed il 12 giugno.

Ballando On The Road, le tappe del live casting

Parte anche quest’anno il live casting di Ballando On The Road 2022 con Milly Carlucci, affiancata da Vito Coppola, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Le selezioni si divideranno in varie fasi. La prima si svolgerà in maniera virtuale, tramite video inviati dagli iscritti, e che verranno visionati e valutati dalla giuria tecnica e da Milly Carlucci. Chi supererà la prima fase, verrà convocato in una delle tre tappe del tour, che si svolgeranno in Lombardia, Campania e Lazio.

Le prime due tappe di Ballando On The Road si svolgeranno a Busnago presso il Centro Commerciale Globo, l’11 ed il 12 giugno. Poi a Caserta presso il Centro Commerciale Campania il 18 e 19 giugno, ed infine a Roma presso il Foto Italico il 16 e 17 luglio.

Saranno in tutto 32 le unità che verranno selezionate per partecipare alle puntate televisive di Ballando On The Road su Rai 1. Otto di queste unità parteciperanno infine al torneo di Ballando con Te, all’interno dello show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle.

La selezione PRO e la selezione OPEN

I partecipanti potranno iscriversi a due selezioni: Pro e Open. La selezione Open è aperta a tutti gli appassionati del ballo, come danza del ventre, latini, standard, balli caraibici e hip hop. La selezione Pro è invece riservata solo per professionisti del ballo specializzati in standard, latini e caraibici. Gli iscritti a quest’ultima selezione potrebbero essere valutati per diventare maestri del programma televisivo Ballando con le Stelle 2022.

Per i partecipanti di Ballando On The Road 2022 c’è davvero la possibilità di poter prendere parte al corpo di ballo di programmi condotti da Milly Carlucci, come appunto Ballando con le Stelle ed il Cantante Mascherato. Per i partecipanti vi è inoltre la possibilità di poter vincere una borsa di studio per il Dance Camp FULL OUT 2022, e verranno selezionati da Simone Di Pasquale.

Ballando On The Road, grazie alla collaborazione con il Fini Dance Festival di New York, darà la possibilità di essere selezionati per partecipare al festival, non solo per esibirsi, ma anche per seguire stage con coreografi internazionali.