Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, Con il Cuore Nel Nome di Francesco 17%, New Amsterdam 10.2%

Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022. L’appuntamento annuale dell’evento Con il Cuore Nel Nome di Francesco vince nel prime time. Supera New Amsterdam 4. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, il prime time

. Su Rai 1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha registrato 2.396.000 spettatori con 17%.

Su Rai 2 NCIS 1.071.000 con 6.2%. NCIS Hawai’i 855.000 con 5.3%.

Su Rai 3 La Rapina del Secolo 800.000 spettatori con 4.9%.

Su Canale 5 New Amsterdam 4 1.417.000 telespettatori con 10.2%

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie .225.000 spettatori con 9.5%

Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò 938.000 persone con 5.9%.

Su La 7 Propaganda Live 674.000 spettatori con 5.4%.

Su Tv8 Austria-Francia 645.000 spettatori con 3.8%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 537.000 spettatori con 3.2%.

Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 19.5% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.237.000 con 23.7%. Reazione a Catena 3.306.000 con 28%. 2.237.000 con 23.7%.3.306.000 con 28%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 626.000 persone con 4.4%. Su Rai 3 TGR 1.686.000 con 13.2%. Blob 860.000 con 6%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.550.000 con 17.5%. Avanti un Altro! 2.202.000 con 19.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 662.000 persone con 4.5%. Su Italia 1 CSI Miami 501.000 spettatori con 3.7%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 180.000 con 1.4%. Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, l’access prime time La seconda parte di Stasera Italia al 5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 3.727.000 telespettatori con 22.1%.

Su Rai 2 Tg2 Post 691.000 spettatori con 4.1%.

Su Rai 3 La Gioia della Musica 944.000 con 6.1%. Un Posto al Sole 1.382.000 con 8.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 2.757.000 persone con 16.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 747.000 con 4.7%- 852.000 con 5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.093.000 spettatori con 6.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.189.000 spettatori con 7.1%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 274.000 con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 6.5%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 697.000 con 15.8%. Camper 1.192.000 con 12.8%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 351.000 spettatori con 5%.

Su Rai 3 Agorà 244.000 -5.1% Agorà Extra 191.000-4.4%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 888.000 con 19.5%- 783.000 con 19.1%. Forum 1.319.000 con 19.8%.

Su Rete 4 Carabinieri 122.000 spettatori con 3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 774.000 persone con 6.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira 231.000 con 4.7%-405.000 con 4.3% .

Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, day time pomeridiano

Italiani Fantastici al 3.8%

Su Rai 1 Don Matteo 825.000-8.5%, 959.000-11.7%. Estate in Diretta 1.219.000 con 15.5%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 403.000 spettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Overland 489.000-6.3%;666.000-8.8%. Geo Magazine 848.000 con 10.2% .

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.229.000 – 16.3%,1.360.000 con 17.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 687.000 spettatori con 6.8%.

Su Italia 1 I Griffin 359.000 con 4.2%. NCIS Los Angeles 242.000 con 3.1%-217.000 con 2.8%.

Su La 7 Tagadà 335.000 con 3.9%. Tagadà#Focus 250.000 con 3.2%.

Ascolti Tv venerdì 10 giugno 2022, seconda serata

Io li conoscevo bene al 3.7%

Su Rai 1 Tv7 388.000 telespettatori con 8.4%. 388.000 telespettatori con 8.4%.

Su Rai 2 Rai Parlamento – Tribuna Elettorale 241.000 persone con 1.9%.

Su Rai 3 Io li Conoscevo Bene è seguito da 412.000 spettatori con 3.7%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 350.000 spettatori con 6.2%.

Su Rete 4 Motive 146.000 spettatori con 8.4%.

Su Italia 1 Vengo anch’Io 488.000 telespettatori con 6.7%.