Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, Wonder 16.3%, L’ Isola Dei Famosi 20.7%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022. La semifinale de L’Isola Dei Famosi vince nel prime time. Supera Wonder, film proposto da Rai 1 .Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, il prime time

Su Rai 1 Wonder ha registrato 2.648.000 telespettatori con 16.3%.

Su Rai 2 991 è visto da 900.000 persone con 5.1%. è visto da 900.000 persone con 5.1%.

Su Rai 3 Report 1.377.000 spettatori con 8.4%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi è visto da 2.400.000 persone con 20.7%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica 771.000 spettatori con 6%.

Su Italia 1 Chicago P.D. 1.027.000 spettatori con 6.7%.

Su La 7 Yellowstone 303.000 spettatori con 2.3%.

Su Tv8 Gomorra la serie 267.000 spettatori con 1.9%

Su NOVE Men in black 3 291.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno, la fascia preserale Blob al 4.5%

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.271.000-23.7%. Reazione a Catena 3.504.000-28.2%.

Su Rai 2 Mondiali nuoto 478.000-4.7%. Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 524.000 con 3.5%. Su Rai 3 TGR 1.968.000 con 14.9%. Blob 646.000 con 4.5%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.167.000 con 13.1%. Avanti un Altro 2.146.000 con 18.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 707.000 spettatori con 4.8%. Su Italia 1 CSI Miami 492.000 spettatori con 3.5%. Su Tv8 Home Restaurant 232.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 224.000 spettatori con 1.7%. Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, l’access prime time Otto e Mezzo all’8.6%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.190.000 telespettatori con 18.6%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 780.000 spettatori con 4.5%. Su Rai 3 Generazione bellezza 597.000 con 3.8%. Un Posto al Sole 1.392.000 con 7.8%. Su Canale 5 Paperissima sprint è visto da 2.809.000 persone con 16.3%. Su Rete 4 Controcorrente 823.000 con 5%, 907.000 con 5.2%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.260.000 spettatori con 7.4%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.487.000 spettatori con 8.6% Su NOVE Deal with it– Stai al Gioco 262.000 con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, daytime mattutino

Camper al 13.3%

Su Rai 1 Uno Mattina estate 699.000-16%. Camper 1.249.000 con 13.3%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 406.000 spettatori con 5.9%.

Su Rai 3 Agorà Estate 241.000- 5.9%. Agorà Extra Estate 131.000-3.2%. Elisir-A Gentile Richiesta 132.000 – 3.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 821.000-20.1%, 849.000-20.7%. Forum 1.369.000 con 20.6%.

Su Rete 4 Hazzard 196.000 spettatori con 4.8%

Su Italia 1 Sport Mediaset 783.000 spettatori con 6.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 293.000 con 6%; 370.000 con 3.9% .

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta al 18.6%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.470.000 telespettatori con 18.6%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici 386.000 spettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Geo Magazine 738.000 spettatori con 8.7%.

Su Canale 5 Rosamunde Pilcher –Un amore che ritorna 932.000-12.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha registrato 680.000 telespettatori con 6.7%.

Su Italia 1 I Griffin 370.000 con 4.2%. Lethal Weapon 244.000 con 3.1%.

Su La 7 Tagadà 351.000 spettatori con 4.2%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, seconda serata

Via dalle Storie supera l’8%

Su Rai 1 Via delle Storie 730.000 con 8.4%.

Su Rai 2 Calcio totale 233.000 spettatori con 2.2%.

Su Rai 3 Il fattore umano 690.000 spettatori con 6.2%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 601.000 telespettatori con 23.3%

Su Rete 4 Pensa in grande 141.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 La fuga dell’Assassino 310.000 spettatori con 5.7%.