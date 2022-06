Kalipè Summer Edition, Massimiliano Ossini in prima serata su Rai 2

Condividi su

A breve, in prima serata su Rai 2, prende il via Kalipè Summer Edition. Il programma sarà la versione estiva di Kalipè, programma andato in onda sulla seconda rete Rai tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Il conduttore del programma è Massimiliano Ossini.

Kalipè Summer Edition, due le puntate previste

Anche in Kalipè Summer Edition, Ossini (conduttore del programma invernale) guiderà il pubblico alla scoperta delle bellezze del pianeta Terra. A tal proposito, durante i vari appuntamenti del programma, saranno trasmessi dei reportage dedicati ad alcuni dei luoghi più belli del Globo.

Il programma Kalipè Summer Edition sarà composto da due puntate. La prima andrà in onda mercoledì 22 giugno. Sette giorni dopo, il 29 giugno, sarà invece trasmesso il secondo e ultimo appuntamento. In una delle due puntate sarà ospite il compositore e musicista Giovanni Allevi. Tale puntata, infatti, sarebbe dovuta andare in onda lo scorso inverno, insieme alle altre quattro puntate di Kalipè. Alla fine, però, tale appuntamento non venne mandato in onda. Per questo motivo, la puntata, rimasta fino ad ora inedita, sarà trasmessa a giugno.

Kalipè Summer Edition, il programma rinnova il linguaggio televisivo della divulgazione scientifica

Così come nella versione invernale, anche in Kalipé Summer Edition sarà centrale il tema della salvaguardia ambientale. Massimiliano Ossini cercherà di rinnovare il linguaggio televisivo della divulgazione scientifica. Per farlo ha creato un vero e proprio filo diretto con il mondo della musica.

In Kalipè, infatti, ogni episodio era intitolato con il titolo di un grande classico della musica del nostro paese. Tra i brani coinvolti, ad esempio, c’era anche La cura di Franco Battiato. In ogni puntata il conduttore era affiancato da numerosi ospiti. Negli appuntamenti invernali, infatti, hanno partecipato anche personaggi celebri del calibro di Nek, Giusy Versace, Nicolò Fabi e Simona Molinari. Sembra che tale format sia mantenuto anche in Kalipé Summer Edition.

Massimiliano Ossini sarà tra i protagonisti dell’estate Rai

Kalipè Summer Edition non sarà l’unico impegno estivo per Massimiliano Ossini. Il conduttore, infatti, è tra i protagonisti della programmazione estiva della Rai. Ossini, a partire dal 6 giugno, è il conduttore di Unomattina Estate. Insieme a lui, alla conduzione, c’è anche Maria Soave, alla sua prima volta nel ruolo di conduttrice. Quest’ultima lavora come giornalista al TG1 e per lei è stata la prima esperienza al di fuori del notiziario della prima rete. Per Massimiliano Ossini, invece, non sarà un debutto nel programma, che ha già condotto nel 2018. All’epoca, Ossini era affiancato da Valentina Bisti, anche lei giornalista del TG1.