Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, Don Matteo 16.5%, Scherzi a parte 13.7%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022. Don Matteo, anche in replica, continua a vincere nel prime time. Supera la replica di Scherzi a Parte con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 12 ha registrato 2.387.000 spettatori con 16.5%

Su Rai 2 Copperman 700.000 telespettatori con 4.7%

Su Rai 3 D’Annunzio – L’Uomo che Inventò se stesso 540.000 spettatori con 3.5%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.050.000 spettatori con 9.1%.

Su Italia 1 FBI: Most Wanted è visto da 1.132.000 persone con 7.3%.

Su La 7 Speciale TGLa7 – Diario di Guerra 548.000 con 4.2%.

Su Tv8 Chef Academy 235.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE La Dura Verità 380.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, la fascia preserale Drusilla sotto il 4%

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.165.000-22.5%. Reazione a Catena 3.227.000-26.7%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 566.000 spettatori con 3.9% Su Rai 3 TGR 1.807.000 con 14%. Blob 675.000 con 4.5%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.239.000 -3.9%. Avanti un Altro! 2.167.000 con 18.6% . Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 691.000 persone con 4.6%. Su Italia 1 C.S.I. Miami 539.000 spettatori con 3.9%. Su La 7 Eden Missione Pianeta 125.000 spettatori con 1.1%. Su Tv8 Home Restaurant 187.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Cash or Trash 211.000 spettatori con 1.6%. Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, l’access prime time NCIS al 7.2%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.081.000 spettatori con 18.5%

Su Rai 2 TG2 Post 856.000 spettatori con 5.1%. Su Rai 3 Generazione Bellezza 814.000 con 5.1%. Un Posto al Sole 1.405.000 con 8.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.771.000 spettatori con 16.6%. Su Rete 4 Controcorrente 821.000 con 5.1%, 937.000 con 5.6%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.200.000 spettatori con 7.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrat0 1.264.000 spettatori con 7.6%. Su Tv8 Celebrity Chef 359.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Deal with it 289.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, daytime mattutino

Camper al 13.4%



Su Rai 1 Uno Mattina Estate 656.000 con 15.9%. Camper 1.260.000 con 13.4%

Su Rai 2 La nave dei sogni – Rio De Janeiro 354.000 spettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Agorà Estate 295.000-7%. Elisir a Gentile Richiesta 216.000 -5.7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 778.000 con 19%; 818.000 con 22% . Forum 1.391.000 con 21%.

Su Rete 4 Hazzard 89.000 spettatori con 2.4%

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 740.000 persone con 6.2%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 246.000 con 5.3%-363.000 con 3.8%.

Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta al 19.4%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.507.000 spettatori con 19.4%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 301.000 con 3.6%. Nuoto Sincronizzato 359.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Geo 504.000 con 6.5%. Geo Magazine 767.000 con 9.3%.

Su Canale 5 Isola dei Famosi 1.473.000 con 18.7%. Brave and Beautiful 1.510.000 con 19.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 650.000 con 6.6%. TG4 Diario di Guerra 305.000 con 3.9%.

Su Italia 1 I Griffin 399.000-4.8%. NCIS Los Angeles 229.000-3.1%; 261.000-3.4%.

Su La 7 Tagadà 348.000 con 4.2% . Tagadà#Focus 298.000 con 4.1%.

Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, seconda serata

Racconti criminali al 3.9%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 647.000 telespettatori con 11.2%. ha registrato 647.000 telespettatori con 11.2%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 114.000 spettatori con 1.5%.

Su Rai 3 Racconti Criminali 431.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 480.000 spettatori con 10.5%.

Su Rete 4 All’Onorevole piacciono le Donne 163.000 spettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Griffin 193.000 con 4.7%; 140.000 con 4.5%, 99.000 con 4%.