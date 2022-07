Ascolti Tv lunedì 18 luglio 2022, Italia-Belgio 18.2%, Zelig 15.9%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 18 luglio 2022. L’incontro calcistico Italia-Belgio valido per gli Europei di calcio femminile vince nel prime time. Buon risultato anche per la replica di Zelig. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 18 luglio 2022, il prime time

Vince Italia- Belgio

Su Rai 1 Italia-Belgio ha registrato 2.914.000 telespettatori con 18.2% Su Rai 2 911 Lone Star è visto da 874.000 persone con 5.8%. Per Rai 3 Report 767.000 persone con 5% Su Canale 5 Zelig 2.082.000 telespettatori con 15.9% Su Rete 4 Zona Bianca 806.000 persone con 6.4% Per Italia 1 Chicago PD 1.020.000 spettatori con 6.5% Su La 7 Domina 287.000 spettatori con 2.3% Su Tv8 Gomorra – La Serie 423.000 spettatori con 2.8% Per NOVE Diverso da Chi? 328.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv lunedì 18 luglio 2022, la fascia preserale

Reazione a Catena al 27.4%

Su Rai 1 Reazione a Catena-intesa vincente 2.077.000 con 22.4%.Reazione a Catena 3.317.000 con 27.4%. Su Rai 2 Hawaii Five O 406.000 con 3.7%. Blue Bloods 558.000 con 4%. Per Rai 3 TGR 1.884.000 con 14.5%. Blob 717.000 con 4.9% Su Canale 5 Avanti il Primo 1.176.000 con 13.6%. Avanti un Altro 1.837.000 con 16%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 666.000 spettatori con 4.6%. Per Italia 1 CSI Miami 547.000 persone con 4%. Su La 7 Padre Brown 159.000 con 1.9%; 162.000 con 1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti 240.000 spettatori con 2% Per NOVE Cash or Trash 190.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 18 luglio 2022, l’access prime time

Tg2 Post al 5.6%

Su Rai 2 Tg Post 937.000 persone con 5.6% Per Rai 3 Viaggio in Italia 850.000 con 5.5%. Un Posto al Sole 1.346.000 con 8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.624.000 spettatori con 15.9% Su Rete 4 Controcorrente 813.000 con 5.1%; 897.000 con 5.4%. Per Italia 1 Ncis-Unità Anticrimine 1.186.000 spettatori con 7.3% Su La 7 In Onda 1.070.000 spettatori con 6.4% Su Tv8 4 Hotel 400.000 spettatori con 2.5% Per NOVE Deal with it-Stai al gioco 287.000 con 1.8%

Daytime mattutino

Quasi al 7% la prima parte de L’Aria che tira d’Estate

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 698.000 con 17.9%. Camper 1.185.000 con 14.5% Su Rai 2 Un ciclone in convento 413.000 spettatori con 5%. Per Rai 3 Agorà Estate 228.000 con 6%. Elisir- A Gentile Richiesta 140.000-3.7%. Su Canale 5 Morning News 712.000 con 19.2%, 616.000 con 17.1% Forum 1.286.000 con 19.6% Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 71.000 spettatori con 1.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 844.000 spettatori con 7.4%. Su La 7 L’Aria che tira estate 336.000 con 6.9%; 415.000 con 4.5%

Ascolti Tv lunedì 18 luglio 2022, day time pomeridiano

Terra Amara al 22.5%

Su Rai 1 Estate in diretta 1.316.000 spettatori con 16.4%. Su Rai 2 Pomeriggio Sportivo 313.000 con 3%. Mondiali di Atletica Leggera 423.000 con 5.2%. Per Rai 3 Ossi di Seppia 422.000-4.7%. Overland 16 557.000-7.2%. Geo Magazine 787.000 – 9.6% Su Canale 5 Un altro domani 1.887.000 con 20.5%. Terra Amara 1.836.000 con 22.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 709.000 spettatori con 7.1%. Per Italia 1 I Griffin 494.000 con 5.1%. Lethal Weapon 397.000 con 4.6%. Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 200.000 spettatori con2.3%.

Seconda serata

Cose Nostre al 7.1%

Su Rai 1 Cose Nostre 709.000 telespettatori con 7.1% Su Rai 2 Calcio Totale 370.000 spettatori con 3.6% Per Rai 3 Il Fattore Umano 454.000 persone con 4.6% Su Canale 5 TG5 Notte 589.000 telespettatori con 12.6% Su Rete 4 Motive 162.000 spettatori con 4.3% Per Italia 1 The cleaning lady 451.000 persone con 4.6%.