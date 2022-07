Morte Paolo Borsellino, programmazione Rai a 30 anni dalla strage: tutti gli appuntamenti

Condividi su

Martedì 19 luglio si ricorda il 30esimo anniversario della morte di Paolo Borsellino e, per l’occasione, la Rai ha creato una programmazione tv ad hoc. Oltre al giudice antimafia, nella strage di Via D’Amelio persero la vita anche i cinque membri della sua scorta: Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Claudio Tirana, Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli.

Paolo Borsellino programmazione Rai, si parte lunedì 18 luglio

La programmazione ad hoc è partita lunedì 18 luglio. In tale giornata, dalle ore 23:00 su Rai 1, è andato in onda la seconda puntata di Cose Nostre. Il programma, per l’occasione, ha raccontato la storia del giudice. Il clou degli appuntamenti, però, sarà nella giornata di oggi, martedì 19 luglio, ovvero il giorno dell’anniversario.

In tale data, infatti, la programmazione tv Rai per ricordare Paolo Borsellino partirà sin dalla mattina. Su Rai 1, dalle ore 9:05, Uno Mattina Estate con Massimiliano Ossini e Maria Soave dedicherà ampio spazio al giudice. Sempre sulla rete ammiraglia, dalle ore 21:25, sarà trasmesso il film Paolo Borsellino, i 57 giorni. Come intuibile già dal titolo, la pellicola ripercorrerà i 57 giorni intercorsi dalla morte di Giovanni Falcone a quella di Paolo Borsellino. Tra i protagonisti del film, l’attore Luca Zingaretti.

Paolo Borsellino programmazione Rai, a Filorosso su Rai 3 ci sarà Nicola Gratteri

La programmazione tv della Rai per ricordare Paolo Borsellino non coinvolgerà solo la rete ammiraglia. Su Rai 3, infatti, martedì 19 luglio la vita e il lavoro del giudice saranno celebrate già a partire dalle ore 8:00, grazie ad Agorà Estate. Alle 13:15, sempre sulla terza rete, andrà in onda una puntata speciale di Passato e presente dal titolo Le stragi di mafia del ‘92.

In prima serata, invece, il ricordo sarà affidato al programma di approfondimento politico Filorosso. Il conduttore Giorgio Zanchini, infatti, intervisterà il procuratore antimafia Nicola Gratteri.

Gli appuntamenti su RaiNews24

La programmazione tv Rai per ricordare Paolo Borsellino coinvolgerà anche RaiNews24. Qui, dalle 09:00 di martedì, sarà trasmesso uno speciale di mezz’ora. Inoltre, l’inviata Angela Caponnetto si collegherà spesso da Palermo, dove seguirà le varie celebrazioni per ricordare il giudice. L’anniversario della strage di Via D’Amelio sarà centrale, poi, in tutte le edizioni dei telegiornali Rai. Rai 5, dalle ore 18:30 del 18 luglio, ha ricordato il giudice con l’appuntamento Prima della prima. Falcone e Borsellino, L’eredità dei giusti.

Paolo Borsellino programmazione Rai, tutti gli speciali su Rai Storia

Su Rai Storia, invece, Paolo Borsellino è stato ricordato, nella giornata di martedì 18 luglio, attraverso un’ampia programmazione tv. A mezzanotte e quaranta è andato in onda Il giorno e la storia, che sarà replicato alle 5:30, 8:30, 11:30, 14:00 e 20:00. Alle 20:30 verrà trasmesso Passato e presente. Le stragi di mafia del ‘92, mentre alle 21:10 toccherà a Paolo Borsellino, parole e silenzi. Tale appuntamento consisterà in un racconto costruito attraverso le varie interviste che il giudice ha rilasciato alla Rai. Alle 21:40 si celebreranno le poliziotte italiane con lo speciale Diario civile. All’altezza degli occhi. Le donne di scorta. La programmazione si concluderà alle 23:30. In tale orario sarà trasmesso Dario Civile- Paolo Borsellino, l’ultima stagione. Anche Rai Play sarà coinvolta nel ricordo attraverso un’articolata offerta dedicata.