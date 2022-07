Ascolti TV mercoledì 20 luglio 2022, Speciale Tg1 9.5%, La Strada del Silenzio 9.2%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 20 luglio 2022. Tg1 Speciale – Crisi di Governo vince nel prime time. In lieve calo rispetto alla scorsa settimana La Strada del Silenzio. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 20 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 Tg1 Speciale – Crisi di Governo ha registrato 1.356.000 spettatori con 9.5% Su Rai 2 Un’estate in Provenza 998.000 spettatori con 7.1%. Per Rai 3 La belle époque è visto da 496.000 persone con 3.5%. Su Canale 5 La Strada del Silenzio 1.044.000 telespettatori con 9.2% Su Rete 4 Controcorrente 787.000 spettatori con 6.6% Per Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.234.000 spettatori con 9.4% Su La 7 In Onda – Prima Serata 1.194.000 spettatori con 8% Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma 472.000 spettatori con 3.3%.

La fascia preserale

Blob al 4.1%

Su Rai 2 Il Provinciale 346.000 con 2.9%. Blue Bloods 514.000 con 3.7%. Per Rai 3 TGR 1.762.000 con 14.1%. Blob 584.000 con 4.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.232.000 con 12.9%. Avanti un Altro! 1.983.000 con 17.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 728.000 persone con 5%. Per Italia 1 CSI Miami 606.000 persone con 4.6%. Su Tv8 4 Ristoranti 291.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv mercoledì 20 luglio 2022, l’access prime time

In Onda supera il 9%

Su Rai 1 Techetechetè 2.430.000 spettatori con 15.2%. Su Rai 2 TG2 Post è visto1.068.000 spettatori con 6.7% Per Rai 3 Viaggio in Italia 655.000 con 4.3%. Un Posto al Sole 1.356.000 con 8.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.121.000 spettatori con 13.3%. Su Rete 4 Controcorrente 1.044.000-6.7%, 1.085.000-6.7% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.173.000 spettatori con 7.4%. Su La 7 In Onda 1.470.000 telespettatori con 9.1%. Su Tv8 4 Hotel 406.000 spettatori con 2.6% Per NOVE Deal With It – Stai al Gioco 255.000 spettatori con 1.6%.

Daytime mattutino

Tg1 Speciale – Crisi di Governo al 17.5%

Su Rai 1 Tg1 Speciale – Crisi di Governo 832.000-17.5%.Camper 1.293.000 con 13.1%. Su Rai 2 Rai Parlamento – Speciale Senato 93.000-4.8%. Il Provinciale 520.000-5.4%. Per Rai 3 Agorà Estate 253.000-6.2%. Agorà Estate Extra 261.000- 5.8% Su Canale 5 Morning News 727.000-17.8%; 576.000-13.8% Forum ha registrato 1.303.000 telespettatori con 18%. Su Rete 4 Speciale Tg4 – Draghi al Bivio 152.000-2.8%. Il Segreto 165.000 -1.7%. Per Italia 1 Sport Mediaset 821.000 spettatori con 6.7%. Su La 7 TgLa7 Speciale – Il Giorno più Lungo 541.000 con 6.8%.

Ascolti Tv mercoledì 20 luglio 2022, day time pomeridiano

Terra Amara al 18%

Su Rai 1 Tg1 Speciale – Crisi di Governo 675.000 con 7%; 1.408.000 con 14.7% Su Rai 2 Tour de France 1.081.000 con 11.6%; 1.461.000 con 15.9% Per Rai 3 Geo 360.000 con 4.1%. Speciale Senato 434.000 con 5.1%. Geo Magazine 533.000 -5.9%. Su Canale 5 Un Altro Domani 1.609.000 con 17%. Terra Amara 1.664.000 con 18%. Su Rete 4 Quarta Repubblica – Speciale Crisi di Governo 459.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 I Simpson 639.000-5.5%; 558.000-5.4%. I Griffin 554.000 con 5.7%.

Ascolti Tv mercoledì 20 luglio 2022, seconda serata

Il Mythonauta al 3.3%

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 656.000 spettatori con 8%. Su Rai 2 Il Mythonauta 276.000 persone con 3.3%. Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 552.000 spettatori con 6.6%. Su Canale 5 Station 19i 246.000 spettatori con 6.8%. Su Rete 4 Apollo 11 è visto da 129.000 persone con 3.8% Per Italia 1 La Brea è visto da 389.000 persone con 6.7%.