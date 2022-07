Ascolti Tv domenica 24 luglio 2022, Mi chiamo Francesco Totti 14.3%, The Ride 12.2%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 24 luglio 2022. Il film documentario Mi chiamo Francesco Totti vince nel prime time. Supera The Ride – Storia di un campione. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 24 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 Mi chiamo Francesco Totti ha registrato 1.840.000 telespettatori con 147.3%. Su Rai 2 9-1-1 1.042.000 con 7.5%. 9-1-1 Lone Star 1.167.000 con 8.6%. Per Rai 3 Kilimangiaro Estate 803.000 spettatori con 6.2% Su Canale 5 The Ride – Storia di un campione 1.566.000 spettatori con 12.2% Su Rete 4 Caccia al tesoro 643.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 Le Iene presentano – Paola Catanzaro: da mistico a showgirl 853.000 spettatori con 9% Su La 7 Miss Marple 373.000 spettatori con 3.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 318.000 spettatori con 2.5%. Per NOVE Only Fun – Comico Show 282.000 spettatori con 2.2%.

La fascia preserale

TgR quasi al 13.6%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 2.055.000- 20.3%. Reazione a Catena 2.983.000 -25.8% Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 506.000 spettatori con 4%. Per Rai 3 Tg Regione 1.624.000 con 13.6%. Blob 600.000 con 4.7% Su Canale 5 Avanti il Primo 1.013.000 con 10.4%. Avanti un Altro! 1.464.000 con 13%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 621.000 telespettatori con 4.9%. Per Italia 1 CSI: Miami 493.000 persone con 4% Su La 7 Uozzap! Comic ha registrato 119.000 telespettatori con 1%.

Ascolti Tv domenica 24 luglio 2022, l’access prime time

Sapiens al 4.3%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.459.000 telespettatori con 17.9%.

Per Rai 3 Sapienza Files- Un solo pianeta 581.000 persone con 4.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.201.000 spettatori con 16%. Su Rete 4 Controcorrente 647.000 con 4.9%; 853.000 con 6.1%. Per Italia 1 NCIS ha registrato 976.000 spettatori con 7.2%. Su La 7 In Onda 923.000 telespettatori con 6.8%. Per NOVE Little Big Italy 263.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv domenica 24 luglio 2022, daytime mattutino

Melaverde al 19.1%

Su Rai 1 Azzurro – Storie di Mare 1.007.00-19.4%. Linea Verde Estate 2.622.000 con 22.8%. Su Rai 2 Le storie di donnavventura 462.000 telespettatori con 4.6%. Per Rai 3 Quante Storie 291.000 con 2.7%. Il Posto Giusto 161.000 con 1.3%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 781.000-12.5%; 1.166.000-16.3%. Melaverde 1.855.000 -19.1%. Su Rete 4 Cascina Vianello 139.000 spettatori con 2.3% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 198.000 con 2.5%. Sport Mediaset 865.000 con 6.7%. Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 126.000-2%. La7 Doc – Navigando intorno al mondo: Magellano 96.000-1%.

Day time pomeridiano

E-Planet al 3.7%

Per Rai 1 La principessa Sissi 1.464.000 con 12.4%. Sogno e Son Desto 3 1.266.000 con12.6%. Su Rai 2 Wild Italy 533.000 con 4.5%- 585.000 con 5.2% Per Rai 3 Separati ma non troppo 529.000 con 5.2%. Kilimangiaro Collection 554.000 con 5.8%. Su Canale 5 Una Vita 1.674.000-14.2%. Grand Hotel 920.000-8%. Inga Lindstrom – Una blogger in cucina 907.000-9.4%. Su Rete 4 Flikken – Coppia in Giallo 208.000 con 1.8%. Tg4 – Diario della Domenica 208.000 con 1.8%. Per Italia 1 E-Planet 453.000 con 3.7%. L’A.S.S.O. nella manica 417.000 con 3.6%. Su La 7 Bell’Italia in Viaggio 246.000-2.1%. Pacco, doppio pacco e contropaccotto 210.000-2%.

Ascolti Tv domenica 24 luglio 2022, seconda serata

Imperfetti sconosciuti al 4.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 385.000 spettatori con 6.3%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva Estate 362.000 spettatori con 5.4%. Per Rai 3 Imperfetti Sconosciuti 254.000 spettatori con 4.6% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 582.000 persone con 7.7%. Su Rete 4 L’uomo che sapeva troppo è visto da 206.000 persone con 4.1%. Per Italia 1 E Planet 254.000 spettatori con 8.3%.