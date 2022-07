Chicago PD 25 luglio, trame e anticipazioni: Upton in crisi, Jay Halstead affronta Voight

Condividi su

Lunedì 25 luglio, dalle ore 21:20 su Italia 1, andranno in onda due nuove puntate di Chicago PD. I prossimi episodi saranno incentrati, come sempre, sugli agenti della squadra di Intelligence di Chicago. A guidare il gruppo il sergente Hank Voight. Gli appuntamenti, diretti da Dick Wolf e Matt Olmstead, saranno visibili in streaming tramite l’applicazione Mediaset Play.

Chicago PD 25 luglio, il primo episodio

La prima puntata di Chicago PD del 25 luglio si intitolerà Doppio Gioco. Il protagonista assoluto della puntata sarà Jay Halstead, interpretato da Jesse Lee Soffer e presente sin dalla prima stagione della serie. La squadra di Intelligence sarà chiamata a indagare su un caso di furto. I ladri, in particolare, riusciranno a compiere le proprie malefatte facendo saltare in aria le serrature con l’utilizzo dell’esplosivo C4.

Jay Halstead e il resto della squadra identificheranno tale strategia come una tattica militare. Per questo, il dipartimento inizierà a indagare e i sospetti si concentreranno su Knox. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza di Halstead: i due, infatti, hanno prestato servizio militare insieme. Durante l’indagine sul suo ex compagno di armi, Halstead sarà costretto a rivelare ad alcuni dei suoi colleghi degli aspetti dolorosi del suo passato.

Nella puntata Upton sarà turbata per l’uccisione di Roy

Durante la prima puntata di Chicago PD del 25 luglio, poi, Upton e Voight torneranno a parlare del loro segreto. In particolare, il sergente svelerà all’agente la notizia per la quale l’FBI ha avviato una indagine sulla morte di Roy, responsabile della sparatoria che ha coinvolto l’agente Burgess. Upton, udita tale notizia, inizierà a mostrare dei turbamenti.

Chicago PD 25 luglio, il secondo e ultimo episodio

Il secondo e ultimo episodio di Chicago PD in onda il 25 luglio si intitola Nell’oscurità. In questa puntata, la squadra di Intelligence sarà chiamata a indagare su un caso che scuoterà gli animi degli agenti. Questi, infatti, dovranno lavorare per rintracciare un serial killer che ha come vittime i bambini. In particolare, il killer rapisce, tortura e abusa delle sue giovani vittime.

Nel secondo episodio di Chicago PD in programmazione il 25 luglio, poi, si aprirà una frattura nei rapporti tra alcuni agenti della squadra. Upton, temendo che l’FBI possa scoprire tutta la verità su quanto accaduto a Roy, crollerà e avrà un attacco di panico.

Halstead, che con l’agente ha una relazione, comprenderà che tra lei e Voight è accaduto qualcosa. Nel tentativo di scoprire quanto è successo, Jay deciderà di affrontare Voight. L’incontro tra i due, però, non finirà bene, al punto che la relazione tra Halstead e Upton sarà messa fortemente in discussione.