Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022, Innamorarsi a Bora Bora 14.4%; Un Boss in Salotto 12.5%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022. Innamorarsi a Bora a Bora supera il film Un Boss in Salotto e l’appuntamento di Battiti Live. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 Innamorarsi a Bora a Bora ha registrato 2.081.000 spettatori con 14.4% Su Rai 2 Inghilterra-Svezia degli Europei di Calcio Femminile 697.000 con 4.6% Per Rai 3 Filorosso 718.000 spettatori con 5.8% Su Canale 5 Un Boss in Salotto 1.732.000 telespettatori con 12.5% Su Rete 4 Harry Wild La signora del delitto 570.000 spettatori con 4.1% Per Italia 1 Battiti Live ha registrato 1.295.000 spettatori con 11.9% Su La 7 In Onda Prima Serata 819.000 spettatori con 5.6%. Su Tv8 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord 322.000 spettatori con 2.5%

La fascia preserale

Reazione a Catena al 28.7%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.234.000-24%. Reazione a Catena 3.341.000 -28.7% Su Rai 2 Hawaii Five O 412.000 -3.8%. Blue Bloods 629.000 -4.7%. Per Rai 3 TGR 1.767.000 con 14.2%. Blob 706.000 con 5.1% Su Canale 5 Avanti il Primo 1.083.000 con 12.3%. Avanti un Altro 1.686.000 con 15% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 613.000 persone con 4.4%. Per Italia 1 Studio Aperto Mag 462.000 con 4.6%. CSI Miami 569.000 con 4.3%. Su La 7 Padre Brown 163.000-1.9%; 166.000-1.5% Su Tv8 4 Ristoranti 221.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022, l’access prime time

Techetechetè al 19.4%

Su Rai 1 Techetechetè 3.030.000 spettatori con 19.4%. Per Rai 3 Viaggio in Italia 834.000-5.6%. Un Posto al Sole 1.412.000-9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.471.000 spettatori con 15.8%. Su Rete 4 Controcorrente 797.000-5.3%, 1.010.000-6.4% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.039.000 spettatori con 6.7%. Su La 7 In Onda 1.196.000 telespettatori con 7.7%. Su Tv8 4 Hotel 308.000 spettatori con 2.8%. Per NOVE Deal With It – Stai al Gioco 237.000 spettatori con 1.5%.

Daytime mattutino

Camper al 13.1%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 544.000 con 13.5% Camper 1.097.000 con 131%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni ha registrato 500.000 telespettatori con 7.2%. Per Rai 3 Agorà Estate 272.000-6.7%. Agorà Estate Extra 229.000- 5.2% Su Canale 5 Morning News 736.000-18.3%, 596.000-15.6%. Forum 1.142.000 con 16.9%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles 63.000 telespettatori con 1.6%. Per Italia 1 Sport Mediaset 721.000 spettatori con 6.3%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 326.000- 6.4%, 393.000 spettatori con il -4.1%

Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta al 18.7%

Su Rai 1 Estate in Diretta ha registrato 1.481.000 telespettatori con 18.7%. Su Rai 2 Pomeriggio Sportivo 256.000-2.5%. Squadra Speciale Cobra 11 271.000-3%, 381.000 -4.8%. Per Rai 3 Overland 15 582.000-7.9%. Geo Magazine 705.000-8.4% Su Canale 5 Terra Amara 1.784.000-19.9%. Un Altro Domani 1.341.000-17.4% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 698.000-7.2%. TG4 Diario del Giorno 319.000- 4% Per Italia 1 I Griffin 450.000 con4.9%. Lethal Weapon 331.000 con 4%. Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 239.000 spettatori con 2.8%

Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022, seconda serata

Dreams Road al 7.1%

Su Rai 1 Dreams Road ha registrato 590.000 spettatori con 7.1%. Su Rai 2 Let’s Play 153.000-1.7%. Crazy Ex Girlfriend 45.000-0.9%. Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 460.000 spettatori con 7.9%. Su Canale 5 TG5 Notte 632.000 telespettatori con 8.7%. Su Rete 4 L’Ultima Tempesta 180.000 persone con 3.6% Per Italia 1 La Prima Notte del Giudizio è visto da 190.000 persone con 6.4%.