Ascolti Tv domenica 31 luglio 2022, La Dama Velata 16.6%, The Crossing 9.1%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 31 luglio 2022. La replica de La Dama Velata, vince nel prime time. Supera The Crossing – Oltre il confine. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 31 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1La Dama Velata ha registrato 2.125.000 telespettatori con 16.6%. Su Rai 2 9-1-1 948.000con 7%. 9-1-1 Lone Star 815.000 con 6.1%. Per Rai 3 Kilimangiaro Estate 764.000 spettatori con 6.1% Su Canale 5 The Crossing – Oltre il confine 1.150.000 spettatori con 9.1% Su Rete 4 Vacanze ai Caraibi 673.000 spettatori con 5.4%. Per Italia 1 Le Iene presentano – Il giallo di Ponza 737.000 spettatori con 8.3% Su La 7 Miss Marple 290.000 spettatori con 2.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 408.000 spettatori con 3.3%. Per NOVE Terrybilmente Divagante 432.000 spettatori con 3.5%.

La fascia preserale

Finale Europei calcio femminile quasi al 7%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 1.760.000 con 17%. Reazione a Catena 2.523.000 con 22%. Su Rai 2 Inghilterra-Germania: finale Europei calcio femminile 750.000 -6.8%. Per Rai 3 Tg Regione 1.351.000-11.5%. Blob 394.000-3.2% Su Canale 5 Avanti il Primo 961.000 -9.5%. Avanti un Altro! Weekend 1.264.000-11.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 608.000 telespettatori con 4.9%. Per Italia 1 CSI: Miami 455.000 persone con 3.8% Su La 7 C’eravamo tanto amati ha registrato 159.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv domenica 31 luglio 2022, l’access prime time

Techetechetè al 19.7%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.667.000 telespettatori con 19.7%.

Per Rai 3 Sapienza Files- Un solo pianeta 480.000 persone con 3.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.896.000 spettatori con 14%. Su Rete 4 Controcorrente 694.000-5.4%; 906.000-6.6% Per Italia 1 NCIS ha registrato 748.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 In Onda 711.000 telespettatori con 5.3%. Per NOVE Little Big Italy 242.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv domenica 31 luglio 2022, daytime mattutino

Linea Verde Estate quasi al 25%

Su Rai 1 Azzurro – Storie di Mare 855.000-16.3%. Linea Verde Estate 2.722.000 con 24.8%. Su Rai 2 TV Raider: Le Storie di Donnavventura 368.000 persone con 3.9% Per Rai 3 Quante Storie 301.000 con 3%. Il Posto Giusto 174.000 con 1.4%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 627.000-10.4%; 835.000-12.8%. Melaverde 1.683.000-18.5%. Su Rete 4 Cascina Vianello 216.000 spettatori con 3.7% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 249.000-3.4%. Sport Mediaset 820.000-6.7%. Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 55.000-0.9%. La7 Doc 78.000-1%, 152.000-1.4%.

Day time pomeridiano

E-Planet al 4%

Per Rai 1 Sissi – La giovane imperatrice 1.295.000-12.5%. I Migliori Anni 1.037.000-11.2%. Su Rai 2 Wild Italy 249.000 con 2.5%; 484.000 con 5.2% Per Rai 3 Mezz’Ora in Più 945.000-9.3%. 50 primavere 306.000-3.4%. Kilimangiaro Collection 498.000-5.2%. Su Canale 5 Grand Hotel 975.000 con 9.8%. Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato 797.000 con 8.7%. Su Rete 4 Flikken – Coppia in Giallo 231.000 – 2.2%. Tg4 – Diario della Domenica 200.000 -2% Per Italia 1 E-Planet 458.000-4%. Lol – Pazza del mio migliore amico 404.000-4%. Su La 7 Bell’Italia in Viaggio 350.000-3.3%. Il mattatore 198.000-2.1%.

Ascolti Tv domenica 31 luglio 2022, seconda serata

Imperfetti sconosciuti al 3.4%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 637.000 spettatori con 10%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva Estate 309.000 spettatori con 4.6%. Per Rai 3 Imperfetti Sconosciuti 192.000 spettatori con 3.4% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 453.000 persone con 6.3%. Su Rete 4 Mimì metallurgico ferito nell’onore è visto da 182.000 persone con 4% Per Italia 1 E Planet 196.000 spettatori con 7.5%.