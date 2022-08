Ascolti Tv lunedì 1 agosto 2022, Belle & Sebastien 15.6%, Michelle Impossibile 10.7%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 1 agosto 2022. Il film Belle & Sebastien vince nel prime time. Buon risultato anche per la replica di Michelle Impossibile. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 1 agosto 2022, il prime time

Su Rai 1 Belle & Sebastien ha registrato 2.216.000 telespettatori con 15.6% Su Rai 2 911 1.071.000 con 6.9%. 911 Lone Star 1.063.000 con 7.8% Per Rai 3 Report 682.000 persone con 4.8% Su Canale 5 Michelle Impossibile ha registrato 1.229.000 spettatori con 10.7% Su Rete 4 Zona Bianca 814.000 persone con 6.9% Per Italia 1 Chicago PD 1.035.000 spettatori con 7.1% Su La 7 La Corsa al Voto 739.000 persone con 5.4% Su Tv8 Gomorra – La Serie 344.000 spettatori con 2.4% Per NOVE Il Contadino Cerca Moglie 281 .000 persone con 2.3%.

Ascolti Tv lunedì 1 agosto 2022, la fascia preserale

Reazione a Catena oltre il 29%

Su Rai 1 Reazione a Catena-intesa vincente 2.304.000 con 25.7%. Reazione a Catena 3.369.000 con 29.4%. Su Rai 2 Hawaii Five O 404.000-3.8%. Blue Bloods 639.000-4.7%. Per Rai 3 TGR 1.775.000 con 14.5%. Blob 604.000 con 4.3% Su Canale 5 Avanti il Primo 1.014.000 con 12.1%. Avanti un Altro 1.621.000 con 14.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 634.000 spettatori con 4.5%. Per Italia 1 CSI Miami 512.000 persone con 3.9%. Su La 7 Padre Brown 92.000-1.2%; 161.000-1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti 179.000 spettatori con 1.5% Per NOVE Cash or Trash 219.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv lunedì 1 agosto 2022, l’access prime time

Tg2 Post al 5.1%

Techetechetè ha registrato 3.109.000 telespettatori con 20.1% Su Rai 2 Tg2 Post 791.000 persone con 5.1% Per Rai 3 Viaggio in Italia 928.000 con 6.2%.U n Posto al Sole 1.187.000 con 7.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.337.000 spettatori con 15.1% Su Rete 4 Controcorrente 823.000 con 5.5%; 904.000-5.8%. Per Italia 1 Ncis- New Orleans 1.055.000 spettatori con 6.9% Su La 7 In Onda 1.101.000 spettatori con 7.2% Su Tv8 4 Hotel 375.000 spettatori con 2.5% Per NOVE Deal with it-Stai al gioco 238.000 con 1.6%

Daytime mattutino

Camper al 14.3%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 553.000 con 15.1%. Camper 1.135.000 con 14.3% Su Rai 2 Un ciclone in convento 258.000 con 5.3%- 472.000 con 5.8% Per Rai 3 Agorà Estate 228.000-5.8% . Agorà Estate Extra 161.000 – 4.4% Su Canale 5 Morning News 597.000-15.3%, 574.000-15.9% Forum 1.154.000 con 18% Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 75.000 spettatori con 2.1%. Per Italia 1 Sport Mediaset 762.000 spettatori con 6.8%. Su La 7 L’Aria che tira estate 282.000-6%; 379.000-4.2%

Ascolti Tv lunedì 1 agosto 2022, day time pomeridiano

Terra Amara sotto il 21%

Su Rai 1 Estate in diretta 1.369.000 spettatori con 18.5%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 260.000-2.6%; 388.000 -4.6%). Per Rai 3 Ossi di Seppia 358.000- 4.3%. Overland 15 521.000 – 7.5%. Geo Magazine 669.000 -8.7%. Su Canale 5 Terra Amara 1.835.000- 20.4% . Un Altro Domani 1.322.000- 18%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 647.000 spettatori con 6.7%. Per Italia 1 I Griffin 391.000 con 4.7%. Lethal Weapon 289.000 con 3.9% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 246.000 spettatori con 3%.

Seconda serata

Cose Nostre al 7.2%

Su Rai 1 Cose Nostre 602.000 telespettatori con 7.2% Su Rai 2 Calcio Totale Estate 281.000-3%. Crazy Ex Girlfriend 115.000-2.1%; 65.000-1.9%. Per Rai 3 Il Fattore Umano 372.000-4%. TG3 – Lineanotte 276.000- 4.7% Su Canale 5 TG5 Notte 344.000 telespettatori con 9.9% Su Rete 4 L’Innocente è visto da 168.000 persone con 5.3% Per Italia 1 The cleaning lady 638.000 persone con 6.7%.