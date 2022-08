Strage di Bologna 2 agosto programmazione Rai per ricordare le vittime dell’attentato

Condividi su

Martedì 2 agosto si celebra il 42esimo anniversario della Strage di Bologna e, per l’occasione, la Rai ha creato una programmazione ad hoc. La TV di Stato, infatti, ricostruirà ciò che è accaduto, alle ore 10:25 del 2 agosto 1980, nella stazione di Bologna Centrale. Qui esplose una bomba posta in una valigia abbandonata, uccidendo 85 persone.

Strage di Bologna programmazione Rai, speciali del Tgr dell’Emilia Romagna

La programmazione Rai per ricordare la Strage di Bologna partirà dalla mattina. Su Rai 3, dalle ore 08:00, l’anniversario sarà celebrato durante Agorà Estate di Giorgia Rombolà. Dalle 09:00, invece, il ricordo sarà curato, su Rai 1, da Massimiliano Ossini e Maria Soave, conduttori di Unomattina Estate.

Appuntamenti speciali, invece, saranno realizzati dal Tgr dell’Emilia Romagna. La redazione locale effettuerà dei collegamenti in diretta da Bologna per seguire le celebrazioni ufficiali. Inoltre, in tutte le edizioni dei telegiornali, saranno raccolte numerose testimonianze per ricordare i fatti del 2 agosto 1980.

Strage di Bologna programmazione Rai, i palinsesti Rai Storia e Rai 5

La programmazione Rai per celebrare le vittime della Strage di Bologna coinvolgerà diverse altre reti. Su Rai 5, a partire dalle ore 19:20, sarà proposto uno Speciale Movie Mag dal titolo La piazza che verrà: Bologna e il cinema. L’appuntamento, diretto da Luca Postiglioni e firmato da Katia Nobbio e Alessandro Bignami, sarà un racconto sulla storia del cinema di Bologna. Questa è l’occasione per ricordare i personaggi e i luoghi che hanno permesso di mantenere alto il valore della memoria. Alle 21:15, invece, sulla rete andrà in onda, in diretta da Bologna, la finale del Concerto per il 2 agosto.

Su Rai Storia la programmazione per ricordare la Strage di Bologna parte già dalla notte. Dalle 00:30, infatti, è in onda uno speciale de Il giorno e la storia, che durante la giornata sarà replicato quattro volte: 08:30, 11:30, 14:00 e 20:00. Il ricordo proseguirà alle 23:00 con il documentario Bologna, 2 agosto 1980. Su Rai News 24, invece, sarà nei palinsesti uno speciale a partire dalle ore 10:00. Durante la giornata, poi, saranno trasmessi vari approfondimenti.

Gli appuntamenti su Rai Play

Il ricordo Rai della Strage di Bologna sarà anche digitale, grazie a una programmazione curata da Rai Play. Qui sarà disponibile il documentario del 2020 intitolato La Bomba, oltre a Bologna, 2 agosto 1980, ovvero un’antologia dei telegiornali dell’epoca. Gli utenti potranno assistere anche a La Notte della Repubblica, spazio composto dall’insieme delle inchieste curate da Sergio Zavoli. Della Strage di Bologna si parlerà su Rai Radio1. Qui andranno in onda degli speciali di Radio anch’io (07:30), di Radio1 Box (15:05) e Zapping (18:35).