Ascolti Tv giovedì 25 agosto 2022, Piccoli segreti, grandi bugie15.9%, Grand Hotel 13.6%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 25 agosto 2022. Piccoli segreti, grandi bugie, in replica, vince nel prime time. Supera Grand Hotel – Intrighi e Passioni in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 25 agosto 2022, il prime time

Su Rai 1 Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie 2.129.000 spettatori con 15.9% Su Rai 2 Tg2 Post Speciale arriva a 518.000 spettatori con 3.7% Per Rai 3 La Grande Storia 607.000 persone con 4.4% Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni 1.541.000 telespettatori con 13.6%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.028.000 persone con 8.9%. Per Italia 1 FBI: Most Wanted 960.000 spettatori con 6.8% Su La 7 In Onda – Prima Serata 547.000 persone con 4% Su Tv8 Ci vediamo domani 260.000 telespettatori con 2%t. Per NOVE Ip Man 3 è visto da 418.000 persone con 3.1%

La fascia preserale

Blob sotto il 4%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 1.919.000 con 21%. Reazione a Catena 3.156.000 con 27.2% Su Rai 2 Hawaii Five-0 421.000-3.8%. Blue Bloods 671.000-5% Per Rai 3 TGR 1.845.000 con 14.8%. Blob 545.000 con 3.9% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.095.000 con 12.2%. Avanti un Altro! 1.740.000 con 15.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 592.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 N.C.I.S. è visto da 426.000 persone con 3.3% Su La 7 Padre Brown 134.000-1.6%; 167.000-1.5% Su Tv8 Twente-Fiorentina 512.000 persone con 3.9%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 232.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv 25 agosto 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 16.9%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.943.000 spettatori con 19.3%. Per Rai 3 La Gioia della Musica 433.000-2.9%. Il Santone 375.000-2.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.576.000 spettatori con 16.9%. Su Rete 4 Controcorrente 747.000-4.9%; 916.000-6%. Per Italia 1 NCIS ha registrato 829.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 In Onda è visto da 935.000 persone con 6.1%. Per NOVE Deal with It – Stai al Gioco 347.000 con 2.3%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 7.1%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 623.000 con 16.2%. Camper 1.160.000 con 14%. Su Rai 2 Crociere di nozze – Viaggio di nozze a Barcellona 489.000 con 7% Per Rai 3 Agorà Estate 274.000-6.5%, Agorà Estate Extra 226.000-6.1% e Elisir – A Gentile Richiesta 213.000-5.5%. Su Canale 5 Morning News 752.000-17.8%; 676.000-17.9% Forum 1.202.000 telespettatori con 17.7% Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 97.000 telespettatori con 2.6% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 810.000 spettatori con 7.1%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 300.000-6.2%; 397.000-4.3%.

Ascolti Tv 25 agosto 2022, day time pomeridiano

Geo Magazine quasi al 9%

Per Rai 1 Estate in diretta ha registrato 1.341.000 telespettatori con 17.7% Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 284.000-2.8%; 319.000-3.8% . Castle 313.000- 4.2%, 408.000 -5.9% Per Rai 3 Overland 461.000 con 6.7%. Geo Magazine 705.000 con 8.9%. Su Canale 5 Terra Amara 1.941.000-22.9%. Un altro Domani 1.311.000-17.9%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 684.000 spettatori con 7.1% Per Italia 1 I Griffin 349.000-4.2%. N.C.I.S. Los Angeles 265.000-3.6%.

Ascolti Tv giovedì 25 agosto 2022, seconda serata

L’omaggio a Garinei al 7.7%

Per Rai 1 S’è Fatta Notte ha registrato 656.000 telespettatori con 7.7%. Su Rai 2 La Nottataccia 139.000 spettatori con 1.5% Per Rai 3 Afraid of Failing 258.000 persone con 2.6% Su Canale 5 Xtraordinary People 377.000 spettatori con 8.6% Su Rete 4 Morte a Venezia è visto da 168.000 persone con 4.8% Per Italia 1 Law & Order: Special Victims Unit 601.000 spettatori con 6%