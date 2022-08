Mondiali di Pallavolo, dal 26 agosto parte la rassegna iridata maschile: calendario, programmazione tv, dove vedere le partite dell’Italia

Condividi su

A partire da venerdì 26 agosto iniziano i Mondiali di pallavolo maschile. La competizione iridata dura due settimane, con la finale che è prevista per domenica 11 settembre.

Mondiali pallavolo maschile, l’evento integralmente visibile su Sky

I Mondiali di pallavolo maschile 2022 sono la ventesima edizione nella storia della competizione. L’ultima, disputata nel 2018, si è giocata per metà in Bulgaria e per metà in Italia, a Torino. Le partite al via dal 26 agosto, invece, hanno come location i palazzetti della Polonia e della Slovenia. La sede del torneo è stata scelta di recente, in quanto originariamente le sfide si sarebbero dovute giocare in Russia. Tuttavia, dopo l’invasione dell’Ucraina, il paese è stato estromesso dalla competizione.

I Mondiali di pallavolo maschile hanno 24 squadre protagoniste, tra le quali l’Italia. La nostra Nazionale arriva al torneo da campione d’Europa in carica, grazie al trionfo ottenuto nel 2021. Il torneo è composto da sei gironi, ognuno dei quali ha quattro compagini. Gli Azzurri sono nel girone E, in compagnia del Canada, della Cina e della Turchia.

Mondiali pallavolo maschile, su Rai 2 la diretta delle partite dell’Italia

I Mondiali di pallavolo maschile sono trasmessi, in diretta e integralmente, su Sky. L’emittente satellitare, in particolare, manda in onda le partite su Sky Sport Arena, visibile al canale 204. I match dell’Italia, inoltre, sono visibili anche su Sky Sport Uno (201). Per quanto riguarda la programmazione in chiaro, le sfide della nostra Nazionale sono in programmazione sulla Rai. La TV di Stato, infatti, manda in onda le partite in diretta su Rai 2.

Per ciò che riguarda lo streaming, gli incontri sono disponibili su Sky Go, Now TV e Volleyball World TV. Su Rai Play, invece, sono visibili i match in programmazione anche su Rai 2.

L’esordio degli Azzurri nei Mondiali di pallavolo maschile è fissato per sabato 27 agosto. La Nazionale, in particolare, scende in campo a Lubiana contro il Canada, con fischio di inizio alle 21:15. Il secondo impegno è in calendario lunedì 29 agosto, quando alle 21:15 a Lubiana l’Italia sfida la Turchia. Chiude la fase a gironi la sfida con la Cina, che si disputa nella città slovena mercoledì 31 agosto dalle 21:15.

La Rai, in passato, ha già trasmesso la pallavolo con grande successo

Sui canali Rai, le partite della nostra Nazionale ai Mondiali di pallavolo maschile hanno come commentatori Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Sull’emittente satellitare, invece, i telecronisti degli azzurri sono Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.

Non è la prima volta che la Rai trasmette competizioni di pallavolo. Lo scorso anno, ad esempio, la TV di Stato ha mandato in onda il già citato trionfo dei nostri portacolori agli Europei, ottenendo ottimi dati di ascolto (picchi superiori ai 3,4 milioni di telespettatori). Un Auditel ancora migliore è stato ottenuto ai Mondiali di pallavolo maschile del 2018. In quell’occasione, infatti, le sfide con la Nazionale hanno ottenuto picchi di poco inferiori ai 4 milioni di telespettatori.