Ascolti Tv martedì 30 agosto, Per Sempre la mia ragazza 16.1%, La Mantide 8.2%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 30 agosto 2022. Il film Per Sempre la mia ragazza vince nel prime time superando la miniserie La Mantide. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 30 agosto 2022, il prime time

Su Rai 1 Per Sempre la mia ragazza ha registrato 2.285.000 spettatori con 16.1% Su Rai 2 Un’Ora Sola vi Vorrei 808.000 spettatori con 5.7% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 862.000 spettatori con 6.6% Su Canale 5 La Mantide ha registrato 1.124.000 telespettatori con 8.2% Su Rete 4 Fuori dal Coro 940.000 spettatori con 8.4% Per Italia 1 Fast and Furious 909.000 telespettatori con 6.2% Su La 7 In Onda Prima Serata ha registrato 528.000 persone con 3.6% Su Tv8 Inferno di cristallo 309.000 spettatori con 2.1%

La fascia preserale

Caduta Libera al 17.5%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.327.000 con 24%. Reazione a Catena 3.484.000 con 27.8% Su Rai 2 Hawaii Five-0 525.000 con 4.5%. Blue Bloods 675.000 con 4.7% Per Rai 3 TGR 1.821.000 con 13.7%. Blob 702.000 con 4.8%

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.457.000-15.7%. Caduta Libera 2.120.000-17.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 641.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 508.000 persone con 3.6% Su La 7 Padre Brown 131.000-1.6%; 137.000-1.2% Su Tv8 4 Ristoranti 266.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv martedì 30 agosto 2022, l’access prime time

Techetechetè al 20.4%

Su Rai 1 Techetechetè 3.376.000 spettatori con 20.4% Su Rai 2 TG2 Post 753.000 telespettatori con 4.5% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 978.000 con 6%. Un Posto al Sole 1.282.000 con 7.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.409.000 spettatori con 14.5%. Su Rete 4 Controcorrente 876.000 con 5.3%; 974.000 con 5.9% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 979.000 spettatori con 5.9%. Su La 7 In Onda 944.000.000 spettatori con 5.7%. Su Tv8 4 Hotel 427.000 spettatori con 2.6% Per NOVE Deal With It – Stai al Gioco 315000 spettatori con 1.9%.

Daytime mattutino

Camper al 13.8%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 586.000 -14.8%. Camper 1.126.000 -13.8%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni 463.000 spettatori con 6.9% Per Rai 3 Agorà Estate 276.000-6.5%,. Agorà Estate Extra 215.000 -5.5%. Elisir – A Gentile Richiesta 199.000-5.1% Su Canale 5 Morning News 631.000- 16%, 652.000-17.3%. Forum 1.297.000- 19.5% Su Rete 4 Rizzoli & Isles 81.000 spettatori con 2.1% Per Italia 1 Sport Mediaset 945.000 spettatori con 8%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 222.000-4.6%, 346.000-3.7%

Ascolti Tv martedì 30 agosto 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta al 17.8%

Su Rai 1 Estate in Diretta ha registrato 1.365.000 telespettatori con 17.8%. Su Rai 2 Aspettando Bellamà 367.000- 3.3%. Squadra Speciale Cobra 11 324.000- 3.1%; 382.000 -4.3% Per Rai 3 Italia – Viaggio nella Bellezza 300.000 -4.1%. Geo Magazine 628.000-8.1%.

Su Canale 5 Terra Amara 2.173.000-23.1%. Un altro Domani 1.429.000-19%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 691.000-6.8%. Tg4 – Diario del Giorno 347.000- 4.6% Per Italia 1 I Griffin 459.000-5.1%.N.C.I.S. Los Angeles 277.000 con 3.6%; 265.000 con 3.7%. Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 199.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv martedì 30 agosto 2022, seconda serata

Porta a Porta al 7.5%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 363.000 spettatori con 7.5% Su Rai 2 Help! Ho un Dubbio 455.000 spettatori con 4.5%. Per Rai 3 Tg3 LineaNotte 341.000 persone con 6.2% Su Canale 5 Tg5 Notte 364.000 spettatori con 4.7% Su Rete 4 Lo Squalo IV la vendetta è visto da 220.000 persone con 7.4% . Per Italia 1 Obbligo o verità 331.000 telespettatori con 5.4%