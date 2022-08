Gutsy-Storie di coraggio, dal 9 settembre su Apple TV disponibile la docu-serie firmata Hillary e Chelsea Clinton

Condividi su

A partire da venerdì 9 settembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming a pagamento Apple TV, è visibile la nuova docu-serie intitolata Gutsy-Storie di coraggio. Il prodotto ha come protagoniste Hillary Clinton, ex Segretaria di Stato degli USA, e sua figlia Chelsea.

Gutsy-Storie di coraggio, le Clinton sono le produttrici esecutive

La serie è composta da otto episodi. Alla produzione, oltre ad Apple TV, hanno lavorato le società HiddenLight Productions e la Left/Right LLC. Le già citate Clinton sono le produttrici esecutive del progetto. Gli altri produttori sono Siobhan Sinnerton, Johnny Webb, Roma Khanna, Banks Tarver, Anna Chai e Ken Druckerman.

Gutsy-Storie di coraggio prende spunto dal bestseller del New York Time intitolato The Book of Gutsy Women, scritto proprio dalle Clinton e pubblicato per la prima volta a ottobre del 2019.

Gutsy-Storie di coraggio, la serie vuole essere un omaggio alle donne

Nelle varie puntate di Gutsy-Storie di coraggio si raccontano storie di riscatto e di successo, sia dal punto di vista sociale che economico. Lo scopo è di omaggiare alcune delle principali esponenti del mondo femminile statunitense (e non solo). Per centrare tale obiettivo, in ogni puntata Hillary e Chelsea incontrano delle eroine quotidiane, capaci di lasciare un’impronta indelebile nel mondo. Inoltre, con lo sviluppo della serie emerge il legame mamma-figlia. Non mancheranno, infine, momenti per riflettere su tematiche importanti del nostro tempo.

Chi appare nella serie

Diverse le esponenti del mondo femminile incontrate da Hillary e Chelsea Clinton nel corso della serie Gutsy-Storie di coraggio. In primis Glennon Doyle, autrice che nei suoi lavori parla spesso di disturbi mentali e alimentari. Successivamente appare Jane Goodall, antropologa inglese nota soprattutto per i suoi studi sul comportamento degli scimpanzé.

Hillary e Chelsea, poi, parlano con Mariska Hargitay. L’attrice è molto conosciuta anche in Italia grazie all’interpretazione della detective Olivia Benson di Law & Order-Unità vittime speciali. Grazie a tale ruolo, Hargitay ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe.

In Gutsy-Storie di coraggio intervengono le attrici Goldie Hawn (Soldato Giulia agli ordini e Fiori di cactus) e la figlia Kate Hudson (Quasi famose). Tra le numerose ospiti, inoltre, figurano la giovane rapper Megan Thee Stallion, la conduttrice Amber Ruffin e l’ex calciatrice della Nazionale degli Stati Uniti Abby Wambach. Non manca, infine, Kim Kardashian. L’imprenditrice è nota in tutto il globo per essere la protagonista della serie The Kardashians la cui seconda stagione è attesa su Disney+ a partire dal prossimo 22 settembre.