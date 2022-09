Bruno Barbieri 4 Hotel, la sesta stagione: da domenica 4 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW

Condividi su

Torna Bruno Barbieri 4 Hotel, da domenica 4 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Riprende così il viaggio verso nuove destinazioni che in questa stagione saranno il Molise, la Calabria, Bologna e Valle D’Aosta. Gli albergatori che si sfideranno sono: Antonella, Luca, Emanuela e Teresa.

Bruno Barbieri 4 Hotel, il Molise: prima tappa

Riprende il viaggio verso quattro nuove regioni per Bruno Barbieri che torna con il programma televisivo Bruno Barbieri 4 Hotel. Da domenica 4 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, il famoso chef riprenderà il suo viaggio per dare inizio alle sfide tra gli albergatori di tutta Italia. L’obiettivo è di conquistare il gusto severo dell’esperto di hôtellerie.

Le tappe della nuova stagione sono il Molise, la Calabria, Bologna e la Valle D’Aosta. Nel primo episodio il noto chef sarà proprio nel Molise, dove andrà alla scoperta del territorio tra palazzi storici e alberghi. Scopriamo di seguito chi sono i quattro albergatori in gara nel primo episodio.

I quattro albergatori

I protagonisti della prima puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel sono:

Antonella, direttrice di Borgotufi. Si tratta di un albergo a Castel del Giudice in provincia di Isernia. E’ composto da un edificio principale dove all’interno vi sono tutti i comfort per gli ospiti compresa la spa. Sono in tutto 30 le camere sparse per il borgo tutte in pietra. Alcune hanno un design moderno mentre altre hanno un arredamento più da montagna. Antonella è diventata in poco tempo direttrice, in quanto sono tre anni fa ricopriva all’interno della struttura il ruolo di receptionist.

Luca è invece il direttore dell’Antica Dimora Isernia, nel centro storico della città. E’ composta da tre palazzi con nove camere arredate con uno stile classico. Luca ha iniziato la sua carriera lavorando in un bar per poi intraprendere la strada di albergatore.

La prossima concorrente di Bruno Barbieri 4 Hotel si chiama Emanuela, direttrice del Palazzo Cannavina, situato nel centro storico della citta di Campobasso. Ha in tutto sette camere da letto ed ognuna ha una storia. In una delle stanze, quella in cui è stata posata la prima bandiera dell’indipendenza, ha di fatti pernottato il Principe Emanuele.

Teresa è invece la direttrice de l’Ulivo Bianco, insieme al marito. E’ un Bed and Breackfast situato a pochi metri dal mare. Ha quattro camere e una piscina ed il nome deriva da un tipo di ulivo che si trova nella zona.

Bruno Barbieri 4 Hotel – la gara

Durante la gara di Bruno Barbieri 4 Hotel, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, per poi giudicarsi l’un con l’altro dandosi un voto a 0 a 10. Sarà Barbieri da dare un giudizio sui servizi, pulizia e accoglienza, con l’obiettivo principale di valorizzale le scelte ecosostenibili.

Bruno Barbieri 4 Hotel è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. E’ condotto da Bruno Barbieri ed il regista è Tommaso Deboni. Gli autori sono Nicola Lorenzi, Leonardo Diana e Daniele Rossi.