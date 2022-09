Ascolti Tv lunedì 5 settembre 2022, Metti la nonna in freezer 12.8%, Solo uno sguardo 10.6%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 5 settembre 2022. Il film Metti la nonna in freezer, in onda su Rai 1, vince nel prime time. Supera di poco il primo appuntamento della miniserie Solo uno sguardo. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 5 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1Metti la Nonna in Freezer ha registrato 1.942.000 spettatori con 12.8%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles 786.000 spettatori con 4.8% Per Rai 3 Presa Diretta 1.145.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Solo Uno sguardo è visto da 1.333.000 persone con 10.6% Su Rete 4 Quarta Repubblica 940.000 spettatori con 7.6% Per Italia 1 Chicago PD 1.272.000 spettatori con 7.6% Su La 7 Giochi di Potere ha registrato 521.000 spettatori con 3.3%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 440.000 spettatori con 2.8% Per NOVE Queen – We Are the Champions 286.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv lunedì 5 settembre 2022, la fascia preserale

Caduta Libera al 18.1%

Su Rai 1 Reazione a Catena-intesa vincente 2.517.000-24.8%. Reazione a Catena 3.707.000 -28.55% Su Rai 2 Hawaii Five O 505.000 con 4.24%. Blue Bloods 759.000 con 4.88% Per Rai 3 TGR 1.983.000- 14.33%. Blob 872.000-5.57%. Via dei Matti N. Zero 882.000 -5.1% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.606.000-17.02%. Caduta Libera 2.255.000-18.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 740.000 spettatori con 4.5%. Per Italia 1 NCIS 571.000 persone con 3.8%. Su La 7 I Segreti della Corona – In Their Own Words – Principessa Diana 83.000- 0.74% Su Tv8 Celebrity Chef 236.000 spettatori con 1.7% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 244.000 con 1.7%.

Ascolti Tv lunedì 5 settembre 2022, l’access prime time

il ritorno di Otto e mezzo al 6.6%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.169.000 telespettatori con 17.2% Su Rai 2 Tg2 Post 990.000 spettatori con 5.3%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.528.000-8.4% Un Posto al Sole 1.626.000-8.73% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.666.000 spettatori con 14.5% Su Rete 4 Controcorrente 835.000-4.61%; 943.000-5.06% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.102.000 spettatori con 6% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.232.000 spettatori con 6.6% Su Tv8 4 Hotel 496.000 spettatori con 2.7% Per NOVE Deal with it-Stai al gioco 352.000 con 1.9%

Daytime mattutino

Forum in replica al 21.2%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 620.000 con 15.5%. Camper… al sole 1.216.000 con 13% Su Rai 2 Un ‘ estate in Vietnam 411.000 spettatori con 6% Per Rai 3 Agorà Estate 227.000 con 5.2%. Agorà Estate Extra 252.000 – 6.1% Su Canale 5 Mattino Cinque 867.000-20.6%, 820.000-20.8%. Forum 1.380.000 spettatori con 21.2% Su Rete 4 Rizzoli & Isles è visto da 121.000 persone con 3% Per Italia 1 Sport Mediaset 984.000 spettatori con 8.1%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 240.000 con 5.1%; 437.000 con 4.6%

Ascolti Tv lunedì 5 settembre 2022, day time pomeridiano

Terra Amara al 22.7%

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.348.000 con 13.7%. La Vita in diretta 1.548.000 con 19.6% Su Rai 2 Aspettando Bella Mà 352.000 con 3%. Squadra Speciale Cobra 11 342.000 con 3.2% Per Rai 3 In Cammino 324.000 con 3.9%. Geo Magazine 665.000 con 8.3% Su Canale 5 Terra Amara 1.768.000 con 22.7%. Un Altro Domani 1.801.000 con 20.8% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 683.000 spettatori con 6.6%. Per Italia 1 I Griffin 306.000 con 3.5%. NCIS Los Angeles 278.000-3.5%, 332.000- 4.2% Su La 7 Tagadà 276.000- 3.2%, Tagadà Focus 296-000-3.8%

Seconda serata

Porta a Porta al 9.5%

Su Rai 1 Porta a Porta 298570.000 telespettatori con 9.5% Su Rai 2 Calcio Totale 527.000 telespettatori con 3.9%. Per Rai 3 Dottori in Corsia 603.000-5.8%. Tg3 Linea Notte 273.000 con 4.7%. Su Canale 5 Tg5 Notte 244.000 spettatori con 6.7% Su Rete 4 Carnage 10059.000 spettatori con 3.45.3% Per Italia 1 The Cleaning Lady 536.000 spettatori con 4.5%