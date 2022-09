Vorrei dirti che: da domenica 11 settembre al via il nuovo programma di Elisa Isoardi

Condividi su

Domenica 11 settembre debutta su Rai 2, alle 15:10, il nuovo programma condotto da Elisa Isoardi dal titolo Vorrei dirti che. Il programma è ispirato al format Dinner For Mom che appartiene alla Endemol Shine Finland Oy.

Vorrei dirti che, da domenica 11 settembre con Elisa Isoardi su Rai 2

Elisa Isoardi torna dopo due anni in Rai con un programma tutto suo. Dopo l’esperienza de La Prova del cuoco, terminata nel 2020, ha poi partecipato come concorrente a due differenti programmi. Il primo è Ballando con le stelle di Milly Carlucci in coppia con Raimondo Todaro. L’altro invece è L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

La sua nuova trasmissione andrà a scontrarsi con Domenica In di Mara Venier e il day time di Amici, che ripartirà il 19 settembre.

In Vorrei dirti che vengono raccontate storie di persone comuni che hanno personalmente deciso di contattare il programma. L’intento è di ringraziare o chiedere scusa ad un proprio familiare. La peculiarità del format è che per ogni puntata viene preparato “un piatto della memoria”. E’ una ricetta strettamente legata ai ricordi, ad aneddoti del passato e ai gusti personali del destinatario della sorpresa.

Elisa Isoardi ricopre il ruolo di mediatrice in questo percorso di riconoscenza o riavvicinamento, aiutando anche i protagonisti nella preparazione del pranzo stesso. Si tratta di un programma itinerante in quanto la conduttrice è andata in giro per l’Italia per incontrare i mittenti e i destinatari

Vorrei dirti che infatti si pone a metà strada tra il genere factual e l’emotainment, ovvero l’intrattenimento basato sulle emozioni, in cui anche i telespettatori avranno la possibilità di immedesimarsi.

Vorrei dirti che, come funziona

In ogni appuntamento Elisa Isoardi raggiunge la città in cui vive il protagonista della storia, che racconta la propria vicenda personale. Insieme poi decidono nei minimi dettagli il piatto da preparare, scegliendo la ricetta e selezionando gli ingredienti che andranno a comprare al mercato rionale.

Una volta rientrati a casa un cuoco, amico della Isoardi, li supporterà nella preparazione della ricetta affinché il piatto riesca al meglio. Per ogni puntata ci sarà uno chef differente.

Il destinatario della sorpresa viene poi invitato a casa, ovviamente con una scusa, dal proprio familiare. Successivamente, in un’atmosfera molto conviviale, tutti si accomodano a tavola con Elisa Isoardi per condividere la pietanza. Il pranzo rappresenta l’occasione per intraprendere un viaggio nel passato, tornando indietro con i ricordi.

Sul finale il protagonista legge davanti alle telecamere la lettera, di scuse o di ringraziamento, che ha scritto per il familiare.

Il programma è scritto da Elisa Isoardi con Paola Fanuele, Monica Parente, Flaminia Krieg e Fabrizio Zaccaretti.

La regia televisiva è firmata da Claudia Seghetti.