M. Il figlio del secolo, Sky lavora a una serie tv che racconta il regime fascista e Benito Mussolini

Condividi su

Nei prossimi mesi è previsto il primo ciak alle riprese di M-Il figlio del secolo, nuova serie tv prodotta da Sky. Al centro della trama vi è il fascismo e Benito Mussolini.

M-Il figlio del secolo, la serie si ispira all’omonimo romanzo di Antonio Scurati

Al momento non esiste una data certa per il rilascio di M-Il figlio del secolo. Le riprese, come detto, iniziano nei prossimi mesi e, per questo, è lecito pensare che le puntate andranno in onda non prima del prossimo anno. Le scene hanno come location gli studi di Cinecittà. Al momento, la serie è in progettazione con un’unica stagione, composta da otto episodi. Questi sono scritti da Davide Serino e Stefano Bises (Esterno notte, Il Re).

La produzione è a cura della già citata Sky, con la quale collaborano The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle) e Pathé. La serie M-Il figlio del secolo è la trasposizione dell’omonimo romanzo scritto da Antonio Scurati nel 2018. L’autore, per l’opera, ha trionfato nell’edizione 2019 del Premio Strega.

Il regista del prodotto è Joe Wright

M-Il figlio del secolo è diretto da Joe Wright. Il regista, in carriera, ha realizzato numerose pellicole di successo tra le quali Orgoglio e pregiudizio ed Espiazione (per il quale ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe). La decisione di affidare la regia del prodotto a Wright sembra essere una scelta vincente.

In passato, il regista ha già raccontato le vite di importanti uomini politici della storia più o meno recente. Nel 2017, ad esempio, ha realizzato L’Ora più buia, pellicola che ha seguito le vicende del Primo ministro britannico Winston Churchill. Quest’ultimo aveva il volto di Gary Oldman, che per l’interpretazione ha ricevuto un Premio Oscar.

M-Il figlio del secolo, la trama

M-Il figlio del secolo, come già detto, si pone l’obiettivo di raccontare l’Italia durante il regime fascista. La trama, stando alle anticipazioni, dovrebbe partire nel 1919, quando a Milano viene fondato il movimento dei Fasci italiani. Nel corso delle puntate si ripercorrono gli eventi storici che hanno portato all’instaurazione del regime. Dovrebbero essere presenti, ad esempio, la marcia su Roma e il discorso che Mussolini fece all’indomani dell’uccisione del deputato Giacomo Matteotti.

In M-Il figlio del secolo, però, si analizza anche la figura di Benito Mussolini. La serie tv, infatti, dovrebbe offrire un quadro della vita privata del dittatore. Per questo, nello sviluppo della trama avrebbero un ruolo importante la moglie Rachele e l’amante Margherita Sarfatti.

Infine, così come accaduto nel libro, la serie analizza la situazione politica e sociale presente all’epoca in Italia. Nessuna informazione, al momento, è a disposizione sul cast.