Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022, Soliti Ignoti 22.4%, Scherzi a Parte 11.2%

Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022. Amadeus con i Soliti Ignoti-Il Ritorno, in onda su Rai 1, vince nel prime time. Supera Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.393.000 spettatori con 22.4% Su Rai 2 NCIS Los Angeles 907.000-4.6%;923.000-4.8%; 734.000-4.3% Per Rai 3 Il Colpo del Leone 743.000 spettatori con 3.8%. Su Canale 5 Scherzi a Parte 1.684.000 spettatori con 11.2%. Su Rete 4 Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti 945.000 persone con 7.6% Per Italia 1 Skyscraper è visto da 1.251.000 persone con 6.7%. Su La 7 In Onda Prima Serata 1.219.000 spettatori con 6.2%. Su Tv8 Olanda- Belgio 568.000 spettatori con 2.9%. Per NOVE Vuoti a Perdere 356.000 spettatori con 2%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 15.7%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 2.728.000-20.8%. Reazione a Catena 3.918.000 -24.9%. Su Rai 2 Squadra Speciale Istanbul 490.000-3.7%. NCIS New Orleans 585.000-3.3% Per Rai 3 TGR 2.674.000-16.2%. Blob 851.000-4.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.839.000-14.9%. Caduta Libera 2.417.000-15.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 749.000 telespettatori con 4.1%. Per Italia 1 NCIS 617.000 spettatori con 3.6% Su La 7 L’Uomo dalla Cravatta di Cuoio 264.000 con 2%

Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022, l’access prime time

Illuminate sotto il 4%

Per Rai 3 Illuminate è visto da 709.000 persone con 3.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.863.000 spettatori con 14.5%. Su Rete 4 Controcorrente 1.112.000-5.8%; 1.235.000-6.3% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.055.000 spettatori con 5.4% Su La 7 In Onda 1.295.000 telespettatori con 6.6%.

Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022, daytime mattutino

Melaverde al 18.2%

Su Rai 1 Linea Verde Start 1.395.000-17.8%.Linea Verde 2.924.000-22.6%

Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato 455.000 telespettatori con 4.5% Per Rai 3 Quante Storie 326.000-2.7%; 100 Opere Tornano a Casa 258.000-1.8%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 809.000-11.6%; 1.225.000-16.4%. Melaverde 1.923.000 -18.2% Su Rete 4 Crociera Vianello ha registrato 197.000 spettatori con 2.8% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 246.000 persone con 2.9%. Sport Mediaset 744.000 -5.1% Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 119.000 spettatori con 1.6%



Day time pomeridiano

Amici al 23.5%

Per Rai 1 Domenica In 2.224.000-16.5%;2.018.000-17.2%. Da Noi… A Ruota Libera 1.629.000 -14.7% Su Rai 2 Il Provinciale 571.000-4.3% .Vorrei Dirti Che 399.000-3.3%. Per Rai 3 Kilimangiaro Collection 848.000 spettatori con 7.6%.

Su Canale 5 Amici 2.929.000-23.5%.Verissimo 2.300.000-21.5%. Verissimo Giri di Valzer 1.927.000-17% Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica 259.000 persone con 2.3%. Per Italia 1 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello 415.000- 3.4%. Su La 7 Golè è visto da 322.000 persone con 3% Su TG8 Superbike 336.000 spettatori con 2.7%

Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 18.7%

Su Rai 1 Porta a Porta 1.888.000 spettatori con 18.7%. Su Rai 2 DirettAzzurra è seguito da 259.000 persone con 1.9%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 500.000 persone con 5% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 361.000 persone con 6.6%. Per Italia 1 Una Spia e Mezzo 388.000 spettatori con 4.3%