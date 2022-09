Stasera tutto è possibile 2022, anticipazioni ottava stagione: novità, giochi, cast

Condividi su

Lunedì 26 settembre, dalle ore 21:20 su Rai 2, parte Stasera tutto è possibile 2022. Il programma, giunto all’ottava edizione, è condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è visibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Stasera tutto è possibile 2022 dal Centro di Produzione Rai di Napoli

Stasera tutto è possibile 2022 è una produzione della Endemol Shine Italia. Le puntate sono realizzate come da tradizione, presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, location dello show sin dal suo esordio. Il regista, invece, è Sergio Colabona. Oltre a De Martino, nel programma sono presenti degli altri membri fissi del cast. Questi sono i comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, eccezionalmente assente nell’episodio del 26 settembre.

Confermato Vincenzo De Lucia, che durante l’edizione porta sul palco le sue imitazioni. Nel primo appuntamento, a tal proposito, interpreta la conduttrice Milly Carlucci e l’attrice Sandra Milo.

Stasera tutto è possibile 2022, gli ospiti del 26 settembre

Anche in Stasera tutto è possibile 2022 i grandi protagonisti sono, però, gli ospiti. Questi, appartenenti al mondo dello spettacolo, si mettono in gioco partecipando a vari sketch e giochi. Il tema del primo appuntamento è Tutti a scuola. I primi a salire sul palco sono l’attore hard Rocco Siffredi e il comico Andrea Pucci.

Con loro presente Nathalie Guetta, conosciuta ai più per interpretare il personaggio di Natalina in Don Matteo. Attesi la comica Valeria Graci e gli attori Herbert Ballerina (pseudonimo di Luigi Luciano) e Giovanni Esposito. Infine, nella puntata del 26 settembre 2022 di Stasera tutto è possibile c’è Claudia Napolitano, conosciuta per aver partecipato al gruppo dei The Jackal.

I giochi del primo appuntamento

A Stasera tutto è possibile 2022 tornano i giochi. Nella prima puntata presenzia la tanto attesa Stanza inclinata, vero e proprio must dello show. In tale manche, i partecipanti devono improvvisare degli sketch su un pavimento inclinato di 22,5 gradi. Presenti STEP Burger e Stammi dietro dance. Nel primo gioco, a ogni vip è associato un ingrediente e uno dei concorrenti deve scegliere come disporli per creare un hamburger. Nella seconda manche, invece, partecipano quattro concorrenti: ognuno, a rotazione, deve improvvisare una coreografia, costringendo gli altri a imitarlo.

Tra i classici riproposti anche Do re mi fa male, nel quale i concorrenti devono arrivare per primi a un pulsante e indovinare una canzone. Tornano, infine, Segui il labiale (nel quale un vip deve indovinare una frase leggendo il labiale) e Mimo senza fili (nel quale i concorrenti devono indovinare dei modi di dire mimati da altri ospiti). Tra le novità di Stasera tutto è possibile 2022 c’è La stanza buia. Qui i vip accedono come penitenza quando perdono nei vari giochi. Come dice già il nome, lo spazio è totalmente privo di luce. Il pubblico, tuttavia, può vedere ciò che accade all’interno grazie all’uso di telecamere a infrarossi.