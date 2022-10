Ascolti Tv venerdì 28 ottobre 2022, Tale e Quale Show 24.7%, Viola come il Mare 15.7%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 28 ottobre 2022. Tale e Quale Show vince anche questa settimana nel prime time superando la fiction Viola come il Mare. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 28 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Tale e quale Show ha registrato 4.129.000 telespettatori con 24.7%. Su Rai 2 S.W.A.T. 611.000 telespettatori con 3.1% Per Rai 3 La Marcia su Roma, Cronache del 1922 836.000 con 4.4% Su Canale 5 Viola come il mare 2.672.000 spettatori con 15.7% Su Rete 4 Quarto Grado 1.079.000 persone con 7.1% Per Italia 1 Rambo Last Blood 1.294.000 spettatori con 6.7% Su La 7 Propaganda live 845.000 persone con 5.9% Su Tv8 MasterChef 346.000 spettatori con 2.1% Per NOVE Fratelli di Crozza è seguito da 1.224.000 persone con 6.2%

La fascia preserale

Blob al 5.3%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 3.146.000-25% Reazione a Catena 4.478.000 -28.3% Su Rai 2 Una Scatola al Giorno è visto da 335.000 persone con 1.8%. Per Rai 3 Blob 978.000 con 5.3%. Via dei Matti N° 0 894.000 -4.6% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.752.000-15%.Caduta Libera 2.827.000 con18.5% . Su Rete 4 Tempesta D’Amore 719.000 spettatori con 3.8%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 702.000 persone con 4% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 157.000 spettatori con 1.1% Su Tv8 Celebrity Chef 301.000 spettatori con 1.8% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 233.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv venerdì 28 ottobre 2022, l’access prime time

Otto e Mezzo al 7.7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.599.000 spettatori con 22.4% Su Rai 2 Tg2 Post 766.000 telespettatori con 3.7%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.450.000-7.2%. Un Posto al Sole 1.675.000-8.1% Su Canale 5 Striscia la notizia 3.553.000 telespettatori con 17.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.013.000-5.1%; 1.001.000-4.9% Su Italia 1 NCIS New Orleans 1.008.000 telespettatori con 5% Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.585.000 persone con 7.7% Su Tv8 100% Italia 440.000 spettatori con 2.2% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 603.000 spettatori con 3%.

Daytime mattutino

Agorà al 7.8%

Su Rai 1Storie Italiane 685.000-17.4%, 754.000 -116.7%. Sempre Mezzogiorno 1.485.000 -16.2% Su Rai 2 I Fatti Vostri 519.000- 10.1%; 891.000-10.2% Per Rai 3 Agorà 350.000 – 7.8%. Agorà Extra 250.000 -6.3%. Elisir 271.000 – 5.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.112.000-24.9%, 921.000-23.4%. Forum 1.312.000 – 20.1% Su Rete 4 Hazzard è visto da 88.000 persone con 2.2%. Per Italia 1 Sport Mediaset 668.000 persone con 5.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 280.000-5.9%; 452.000-4.8%

Ascolti Tv venerdì 28 ottobre 2022, day time pomeridiano

Geo quasi al 9%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.481.000-15.1%. La Vita in Diretta 2.115.000 con 23.4% Su Rai 2 Ore 14 567.000 – 5.1%. BellaMa’ 329.000 -4%. Per Rai 3 Aspettando Geo 468.000 – 6.1%. Geo 796.000 con 8.7%. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.080.000 – 13.6%, 1.323.000 -14.7%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 632.000 -5.8%.Tg4 – Diario del Giorno 310.000- 3.7% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 373.000-4.3%; 425.000-5.4%. The Mentalist 329.000-3.9% Su La 7 Tagadà 405.000 con 4.5%

Ascolti Tv venerdì 28 ottobre 2022, seconda serata

Maurizio Costanzo Show sotto il 14%

Su Rai 1 TV7 ha registrato 643.000 spettatori con 11.3% Su Rai 2 A tutto calcio 255.000 spettatori con 2.1% Per Rai 3 Ossi di Seppia 420.000 persone con 3.1% Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 859.000 spettatori con 13.9% Su Rete 4 All rise è visto da 270.000 persone con 6.7% Per Italia 1 Blade: Trinity telespettatori con 3.6%