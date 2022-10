Francesca Fagnani torna con Belve, la terza stagione: da martedì 1° novembre su Rai 2

Condividi su

Torna da martedì 1° novembre su Rai 2 la terza stagione di Belve condotta da Francesca Fagnani. In questa nuova edizione il programma televisivo triplica l’appuntamento settimanale, andando in onda non solo di martedì, ma anche di mercoledì e giovedì, in seconda serata.

Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve

Prenderà il via da martedì 1° novembre alle 23.30 circa su Rai 2 l’appuntamento con Belve condotto da Francesca Fagnani. Tanti nuovi ospiti si siederanno di fronte alla conduttrice romana, che porrà loro domande pungenti, con la sottile ironia che caratterizza le sue interviste.

Un confronto diretto che porterà gli intervistati a rivelare qualcosa di sé ancora sconosciuto al pubblico. Tra gli ospiti di questa nuova edizione di Belve ci saranno non solo grandi nomi dello spettacolo, ma anche della politica, del costume e della cronaca, disposi a rispondere alle “scomode” curiosità della conduttrice.

Dato il successo delle scorse edizioni, il programma televisivo Belve, in questa terza stagione triplica l’appuntamento settimanale per un totale di 12 puntate. Francesca Fagnani andrà infatti in onda non solo il martedì, ma anche il mercoledì e giovedì sempre in seconda serata su Rai 2. Un successo nato grazie all’originalità delle interviste che tengono gli ospiti sulle spine, in attesa delle graffianti domande.

Come ha già spiegato la stessa conduttrice in alcune passate dichiarazioni, dare del lei durante il faccia a faccia, fa sì che l’ospite non si senta in un ambiente accomodante. Si alternano però anche momenti profondi e divertenti. Un insieme di elementi che ha regalato al programma Belve di Francesca Fagnani un grande successo sia in termini di ascolti che sui social.

La scorsa edizione di Belve

La prima puntata della scorsa edizione di Belve è andata in onda il 18 febbraio del 2022. Tra le ospiti la giornalista Paola Ferrari e l’attrice e showgirl Pamela Prati. Il tu per tu con quest’ultima ha in particolar modo regalato notorietà sui social al programma televisivo.

Nella scorsa edizione Francesca Fagnani ha inoltre accolto nel suo studio ospiti del calibro di Morgan, Donatella Rettore, Rita Rusic, Ornella Muti e Ilary Blasi. E poi ancora Roberta Bruzzone, Aurora Ramazzotti, Valeria Marini e Paola Barale. Forti personalità che rispecchiano pienamente il titolo del programma, e che hanno cercato di tener testa alle scomode domande della giornalista.

Belve è un programma di Francesca Fagnani ed è scritto con Antonio Losito, Costanza Melani e Antonio Pascale, con la collaborazione di Francesco Canino. La regia è di Mauro Stancati. La terza stagione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Raiplay.