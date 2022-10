Reazione a Catena, la sfida dei campioni: le Tre e un Quarto sono le prime finaliste

Condividi su

Nella puntata di venerdì 28 ottobre del game show di Rai 1 Reazione a Catena, è andata in onda la prima semifinale della sfida dei campioni di questa stagione. Le due squadre scese in campo sono le Tre e un Quarto e gli Affiatati. Chi delle due ha conquistato un posto in semifinale?

Sono in tutto otto le squadre che hanno partecipato al torneo: le Pizze a Pezzi, i Tre Gemelli, i Dammi il La e le Spartane. E poi ancora i Tre allo Spiedo, gli Affiatati, le Tre e un Quarto e i Monelli.

Reazione a Catena – la sfida dei campioni

La sfida dei campioni di Reazione a Catena prosegue con la prima semifinale, a cui hanno preso parte due squadre che si sono distinte per talento ed intesa durante questa stagione del game show: le Tre e un Quarto e gli Affiatati. La prima squadra è composta da Letizia, Carolina ed Elisa, mentre la seconda da Emanuela, Mattia ed Eleonora.

Nel gioco de l’Intesa Vincente gli Affiatati hanno dato dieci risposte corrette. Le Tre e un Quarto invece, con cinque secondi di vantaggio, hanno indovinato 12 parole conquistando un posto nella finale della sfida dei campioni.

Letizia, Carolina ed Elisa hanno aperto l’Ultima Catena con una cifra di 113.000 euro. La prima a giocare il jolly a disposizione è stata Letizia che, nemmeno con l’aggiunta di una terza lettera è riuscita a dare la risposta corretta tra Natale e Quarto, ovvero Venticinque.

A giocare il secondo jolly è stata Carolina, indovinando la parola Alieno tra Estraneo e Spazio. Dopo alcuni errori commessi dalle campionesse, il montepremi si è dimezzato a 28.250 euro, e poi a 14.125 con l’acquisto del terzo elemento. Non hanno però indovinato la parola finale Riflesso tra Reazione e Contrario.