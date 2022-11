Ascolti Tv giovedì 3 novembre 2022, Vincenzo Malinconico 18.9%, GF Vip 20.8%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 3 novembre 2022. La fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso è ancora in calo. Ascolti nuovamente bassi per Che c’è di Nuovo?, il programma condotto da Ilaria D’Amico. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 3 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 3.416.000 spettatori con 18.9% Su Rai 2 Che c’è di Nuovo? 299.000 spettatori con 1.7% Per Rai 3 Amore Criminale è visto da 869.000 persone con 4.6% Su Canale 5 GF Vip 7 2.659.000 spettatori con 20.8%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 993.000 persone con 6.8%. Per Italia 1 Transporter: Extreme 1.205.000 spettatori con 6.1% Su La 7 PiazzaPulita 865.000spettatori con 5.9% Su Tv8 Roma-Ludogorets 1.142.000 spettatori con 5.7% Per NOVE Only Fun – Comico Show 560.000 spettatori con 3%.

La fascia preserale

Tempesta d’amore sotto il 4%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.100.000-22.3%.L’Eredità 4.241.000-25%. Su Rai 2 Una Scatola al Giorno 351.000 spettatori con 1.8% Per Rai 3 TGR 2.572.000 -14.3%. Blob 1.084.000 -5.26%. Via dei Matti N 0 943.000 -4.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.243.000-16.5%. Caduta Libera 3.345.000-20% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 771.000 persone con 3.9%. Per Italia 1 NCIS 755.000 spettatori con 4% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 165.000 con 1% Su Tv8 Celebrity Chef 339.000 telespettatori con 1.8%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 400.000 spettatori con2.2%.

Ascolti Tv 3 novembre 2022, l’access prime time

Striscia la Notizia al 15.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti- il ritorno ha registrato 4.720.000 con 22.1% Su Rai 2 TG2 Post è visto da 712.000 persone con 3.3% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.486.000-7.1%; Un Posto al Sole 1.717.000-8% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.294.000 spettatori con 15.5% Su Rete 4 Stasera Italia 1.032.000-5%; 878.000-4.1% Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.720.000 persone con 8%. Per NOVE Don’t forget tge lyrics! 671.000 con 3.2%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 6.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 721.000 -18.69%, 752.000 -16.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.479.000-15.9%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 515.000-9.8%, 868.000-9.6% Per Rai 3 Agorà 304.000-7%. Agorà Extra 205.000 – 5.4%. Elisir 181.000 -4,7% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.012.000-23.6%; 797.000-21% . Forum 1.413.000 con 20.8% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 80.000 telespettatori con 2.1% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 742.000 spettatori con 6.1%. Su La 7 L’Aria che Tira 280.000-5.7%;455.000-4.7%

Ascolti Tv 27 ottobre 2022, day time pomeridiano

Bene Tagadà

Per Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.550.000 – 16%.La Vita in Diretta 2.380.000 con 22.3% Su Rai 2 Ore 14 645.000-5.9%. BellaMa’ 304.000 -3.6% Per Rai 3 Aspettando… Geo 702.000– 8.3%. Geo 1.352.000 con 12.3% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.160.000-12.5%;1.517.000-14% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 670.000 spettatori con 6.2% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 390.000 -4.5%; 389.000-4.6%. The Mentalist 323.000-3.2% Su La 7 Tagadà 373.000-4.1% Tagadoc 240.000 -2.8%

Ascolti Tv giovedì 3 novembre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 9%

Per Rai 1 Porta a Porta 683.000 spettatori con 9% Su Rai 2 Belve 169.000 telespettatori con 2.5% Per Rai 3 Sopravvissute 578.000 persone con 4.7%. Su Canale 5 Tg5 Notte 482.000 spettatori con 19.8% Su Rete 4 Amarcord è visto da 153.000 persone con 4.5% Per Italia 1 Rogue One: A Star Wars Story è visto da 392.000 persone con 4.3%