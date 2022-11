Serie A tredicesima giornata, la programmazione tv: Milan-Spezia in onda su Sky

Condividi su

Venerdì 4 novembre inizia la tredicesima giornata di Serie A. Come di consueto, il turno è composto da dieci match, tutti trasmessi su DAZN. Tre su dieci, invece, sono nei palinsesti di Sky, che ha la co – esclusiva.

Serie A tredicesima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A si disputa, come detto, venerdì 4 novembre. In tale data, dalle ore 20:45, l’Udinese ospita alla Dacia Arena il Lecce. L’incontro è visibile, in diretta, su DAZN e su Sky. Qui, in particolare, è offerto sulle reti di Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251.

Il turno prosegue sabato 5 novembre, quando si giocano ben quattro partite. Due presenziano in calendario in contemporanea alle 15:00 e sono Empoli – Sassuolo e Salernitana – Cremonese. Entrambe sono fruibili solo su DAZN, così come il super match tra l’Atalanta e il Napoli. Quest’ultimo, che si disputa al Gewiss Stadium di Bergamo, mette di fronte rispettivamente la seconda e la prima in classifica. Il fischio di inizio dell’atteso evento è per le 18:00.

La tredicesima giornata di Serie A continua, sempre il 5 novembre, con l’anticipo della sera che si gioca dalle 20:45. Presso lo stadio San Siro, infatti, il Milan campione d’Italia accoglie lo Spezia. La sfida è visibile da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Le partite della domenica

La tredicesima giornata di Serie A termina domenica 6 novembre. Si parte dalle ore 12:30, con lo stadio Renato Dall’Ara che è il teatro di Bologna – Torino. L’appuntamento è trasmesso, oltre che da DAZN, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Gli ultimi incontri della domenica sono un’esclusiva di DAZN. Dalle 15:00 scendono in campo Monza – Verona e Sampdoria – Fiorentina. Alle 18:00, invece, spazio all’altro big match del turno, ovvero il derby della Capitale. La Roma, infatti, sfida la Lazio presso lo Stadio Olimpico. Infine, alle 20:45, la Juventus di Massimiliano Allegri accoglie all’Allianz Stadium l’Inter di Simone Inzaghi.

Serie A tredicesima giornata, i telecronisti

Entrambe le emittenti televisive hanno comunicato i loro telecronisti per la tredicesima giornata di Serie A.

Su DAZN, Udinese – Lecce, Empoli – Sassuolo e Salernitana – Cremonese sono raccontate da Buscaglia – Behrami, Zanon – Schwoch e Santi – Giaccherini. I telecronisti di Atalanta – Napoli e Milan – Spezia, invece, sono Borghi – Marcolin e Mastroianni – Tiribocchi. Bologna – Torino e Sampdoria – Fiorentina, invece, hanno le voci di Calogero – Floccari e Mancini – Budel. Monza – Hellas Verona ha in cabina di commento Giustiniani – Gobbi. Roma – Lazio e Juventus – Inter, infine, hanno come commentatori Testoni – Montolivo e Pardo – Ambrosini. Su Sky, invece, i telecronisti di Udinese – Lecce sono Marinozzi – Marocchi. Il commento di Milan – Spezia e Bologna – Torino è curata da Compagnoni – Marchegiani e Polizzi – Minotti.