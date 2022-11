Viola come il mare 4 novembre, trama dell’ultima puntata: Vitale è in pericolo

Condividi su

Venerdì 4 novembre, dalle ore 21:20 su Canale 5, è previsto l’ultimo appuntamento di Viola come il mare. La serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman è fruibile in streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Viola come il mare 4 novembre, le indagini di Vitale

A Viola come il mare del 4 novembre, la protagonista Vitale è ancora molto delusa per quanto accaduto nell’episodio andato in onda sette giorni fa. La giornalista, anche grazie all’aiuto dell’ispettore Francesco Demir, aveva concentrato le proprio indagini intorno al parroco di una chiesa di Palermo, dove è girata la serie. Una volta qui, Vitale ha parlato con Don Andrea, convinta che quest’ultimo fosse il padre. Il prete, però, l’ha cacciata in malo modo.

Vitale, durante Viola come il mare del 4 novembre, deve comprendere se Don Andrea sia effettivamente il padre. La ricerca delle sue origini le crea delle tensioni sempre più forti, al punto da convincerla a ricorrere all’uso di farmaci.

La protagonista aiuta una mamma a cercare sua figlia

Nel corso di Viola come il mare del 4 novembre, Vitale indaga su un caso di cronaca. In particolare, sceglie di dare una mano a un padre che si dà molto da fare per tentare di ritrovare Dalila, la figlia scomparsa. Mano a mano che continua a indagare sulla vicenda, però, si fa sempre più forte un dubbio: Viola, infatti, inizia a credere che la scomparsa della giovane possa in qualche modo essere legata alla vicenda che ha coinvolto Farah.

Viola come il mare 4 novembre, le vicende sentimentali

Nelle puntate che chiudono la fiction, Demir prosegue la propria inchiesta sul traffico di esseri umani. Le indagini, che oramai vanno avanti sin dalla prima puntata, le stanno costando molta fatica. Nonostante abbia avuto alcune importanti intuizioni, non è mai riuscito a risolvere la vicenda. L’ispettore, così, si convince che dentro il commissariato sia presente qualche talpa, che agisce nell’ombra nel tentativo di depistare le inchieste.

Infine, nel corso di Viola come il mare del 4 novembre, è lecito attendersi delle novità in merito alla relazione tra Vitale e Demir. La giornalista, dopo aver chiuso la storia con Raniero, continua a essere attratta dall’ispettore. Quest’ultimo, però, sin dall’episodio di esordio ha ammesso di non volersi impegnare in un rapporto serio e duraturo. Tra i protagonisti potrebbe esserci un nuovo avvicinamento: Viola, anche a causa della sua precaria condizione psicologica, si avvicina a una persona sbagliata. Per questo, la giornalista finisce in una situazione di grave pericolo e proprio Demir deve impegnarsi duramente per salvarla.