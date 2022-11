Ascolti Tv domenica 13 novembre 2022, Atto di Fede 18.7%, Il Gladiatore 10.6%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 13 novembre 2022. Atto di Fede, in onda su Rai 1, vince nel prime time superando il film Il Gladiatore. Bene Che tempo che fa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 13 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Atto di Fede ha registrato 3.228.000 telespettatori con 18.7% Su Rai 2 Nadal-Fritz incontro di Tennis 398.000 spettatori con 2.1% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.276.000- 11.6%. Che Tempo che Fa- Il Tavolo 1.440.000-9.5% Su Canale 5 Il Gladiatore 1.692.000 spettatori con 10.6% Su Rete 4 Zona Bianca 610.000 spettatori con 4.4%. Per Italia 1 Le Iene Presentano: Inside 1.277.000 persone con 7.1% Su La 7 Non è l’Arena 606.000 spettatori con 4.3% Su Tv8 Gran Premio di San Paolo 1.347.000 spettatori con 7.4% Per NOVE Il Contadino cerca Moglie 414.000 spettatori con 2.2%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 19.6%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.073.000 con 19.5%. L’Eredità 3.920.000 con 22.1% Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 833.000 telespettatori con 5.6%. Per Rai 3 TGR 2.469.000 persone con 13.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.682.000 – 17.1%. Caduta Libera 3 3.443.000-19.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 762.000 telespettatori con 3.8%. Per Italia 1 CSI 589.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv domenica 13 novembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti al 22.7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.499.000 spettatori con 22.7%. Su Rai 3 presentazione di Che Tempo che Fa 1.436.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.031.000 spettatori con 15.3%. Su Rete 4 Controcorrente 935.000-4.7%; 792.000 -4% Su La 7 In Onda 730.000 telespettatori con 3.7%.

Ascolti Tv domenica 13 novembre 2022, daytime mattutino

Melaverde sotto il 19%

Su Rai 1 Angelus 2.220.000 con 24.3%.Linea Verde 3.023.000 con 24.1%).

Su Rai 2 Citofonare Rai2 490.000 spettatori con 5%

Per Rai 3 Mi Manda RaiTre 268.000 con 4.1%. O Anche No 227.000 con 3.4%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 714.000-10.4; 1.067.000-14.1%. Melaverde 1.908.000 – 18.9% Su Rete 4 Casa Vianello 161.000 persone con 2.4%. Per Italia 1 Sport Mediaset XXL 622.000 spettatori con 4.4% Su La 7 Omnibus 104.000 -4.2%; 211.000 -3.6%



Day time pomeridiano

Amici al 23.3%

Per Rai 1 Domenica In 2.571.000 -19.7%; 2.394.000 -20.4%Da Noi… A Ruota Libera 2.323.000 -17.2% Su Rai 2 Vorrei dirti Che 290.000 con 2.4%. Dribbling 169.000-1.5%; 279.000-2.4% Per Rai 3 Mezz’ora in Più 1.086.000 -8.8%.Il Mondo che Verrà 837.000 -7.2%. Kilimangiaro 1.228.000-8.5%.

Su Canale 5 Amici 2.919.000 -23.3% Verissimo presenta – Io sono Tiziano 2.579.000-21.4%; 2.442.000-17.5% Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica è seguito da 340.000 persone con 2.9%. Per Italia 1 Batman Forever 284.000 spettatori con 2.3% Su La 7 Atlantide 232.000 -1.8%;310.000-2.6%

Ascolti Tv domenica 13 novembre 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva 8.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è visto da 371.000 persone con 5.1%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva è seguito da 676.000 persone con 8.3%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 529.000 persone con 7.2% Su Canale 5 TG5 Notte 564.000 spettatori con 4.8% Su Rete 4 Gardener of Eden è visto da 127.000 persone con 3.9% Per Italia 1 Pressing 425.000 spettatori con 8.7%