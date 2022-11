Esterno Notte 14 novembre, trama e anticipazioni: il rapimento di Aldo Moro

Condividi su

Lunedì 14 novembre, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda delle prime due puntate di Esterno Notte. La fiction, curata da Marco Bellocchio, racconta le vicende accadute ad Aldo Moro. Gli episodi sono fruibili, in diretta streaming e on demand, dal sito di Rai Play.

Esterno Notte 14 novembre, il primo episodio

La prima puntata di Esterno Notte del 14 novembre si intitola Aldo Moro. Le vicende raccontate sono ambientate nel 1978, anno in cui il nostro paese sembrava essere sull’orlo della guerra civile. Da una parte, infatti, ci sono le Brigate Rosse, organizzazione terroristica di estrema sinistra che si è costituita otto anni prima.

Sono i cosiddetti Anni di Piombo, durante i quali anche lo Stato continua a mostrarsi diviso di fronte alle tante e complicate sfide sociali. Aldo Moro, all’epoca Presidente della Democrazia Cristiana, sente il bisogno di lavorare per dare all’Italia il primo governo di unità nazionale nella storia della Repubblica. È il cosiddetto Compromesso storico, che però suscita molti malumori.

Il rapimento

Nel primo appuntamento di Esterno Notte del 14 novembre è raccontato ciò che è accaduto nel marzo del 1978. Nel giorno in cui il quarto governo a guida Giulio Andreotti si appresta a insediarsi, un commando delle BR effettua un assalto contro la Fiat 130 di Aldo Moro. Quest’ultimo, in compagnia della sua scorta, è intercettato all’incrocio tra via Fani e via Stresa, in quello che è il percorso che avrebbe portato il Presidente della DC dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati. Nel blitz Moro è sequestrato, mentre i cinque uomini della sua scorta vengono uccisi.

Esterno Notte 14 novembre, la seconda puntata

La seconda puntata di Esterno Notte in onda lunedì 14 novembre ha come titolo Ministro degli interni. Il protagonista dell’appuntamento, infatti, è proprio il titolare del Ministero, che all’epoca era Francesco Cossiga. Quest’ultimo, non appena entrato in carica, guida le indagini nel tentativo di trovare il covo in cui è nascosto Aldo Moro. Cossiga, in particolare, è convinto che le Brigate Rosse lo tengano prigioniero non troppo lontano dal centro di Roma e, per questo, partono dei controlli a tappeto. Nonostante gli sforzi degli investigatori, però, del Presidente della Democrazia Cristiana non c’è traccia.

Come annunciato dalla stessa Rai, la serie – evento Esterno Notte è prevista in programmazione in tre diverse prime serate. Dopo il primo doppio appuntamento del 14 novembre, il prodotto creato da Marco Bellocchio prosegue martedì 15 novembre. Gli ultimi due episodi, invece, sono in programmazione giovedì 17 novembre.