Ascolti Tv martedì 15 novembre 2022, Esterno Notte 15.7%, Attraverso i miei Occhi 13.1%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 15 novembre 2022. Esterno Notte, seppur in calo, vince nel prime time superando Attraverso i miei Occhi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 15 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Esterno Notte ha registrato 2.776.000 spettatori con 15.7%. Su Rai 2 Il Collegio 7 ha registrato 914.000 spettatori con 5.6% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 1.044.000 spettatori con 6.3% Su Canale 5 Attraverso i miei Occhi 2.187.000 spettatori con 13.1% Su Rete 4 Fuori dal Coro 955.000 con 6.7% Per Italia 1 Le Iene ha registrato 1.291.000 telespettatori con 9.8% Su La 7 DiMartedì 1.254.000-7.4%. diMartedì Più 470.000-7% Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? 268.000 spettatori con 1.5%.

La fascia preserale

Una Scatola al giorno 1.8%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.077.000 con 21.4%. L’Eredità 4.349.000 con 25%. Su Rai 2 Una Scatola al Giorno 363.000 spettatori con 1.8% Per Rai 3 TGR 2.835.000-15.4%. Blob 1.161.000-5.9%. Via dei Matti N 0 976.000- 4.7%

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.460.000-17.7%. Caduta Libera 3.679.000-21.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 750.000 persone con 3.7%. Per Italia 1 CSI è seguito da 698.000 telespettatori con 3.7% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 127.000 spettatori con 0.8% Su Tv8 Celebrity Chef 323.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv martedì 15 novembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti Il ritorno al 22%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – il Ritorno 4.751.000 spettatori con 22% Su Rai 2 TG2 Post 1.195.000 telespettatori con 5.5% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.382.000 -6.5%. Un Posto al Sole 1.549.000 -7.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.682.000 spettatori con 17.1%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.147.000-5.4%; 1.012.000-4.7%. Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.173.000 spettatori con 5.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.923.000 spettatori con 8.9% Su Tv8 100% Italia 469.000 spettatori con 2.2% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 624.000 spettatori con 2.9%.

Daytime mattutino

Forum al 21.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 770.000 -17.5%; 877.000 -16.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.586.000- 15.9% Su Rai 2 I Fatti Vostri 565.000 con 9.5%- 894.000 con 9.4% Per Rai 3 Agorà 332.000 -6.6%. Agorà Extra 235.000 – 5.3%. Elisir 350.000 -6,3%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.127.000-22.7%, 952.000 – 21.7% Forum 1.585.000 – 21.5% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 132.000 spettatori con 3%. Per Italia 1 Sport Mediaset 783.000 spettatori con 6.1%. Su La 7 L’Aria che Tira 267.000 -4.9%; 424.000-4.2%

Ascolti Tv martedì 15 novembre 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 20.2%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.770.000 -16.9%. La Vita in Diretta 2.307.000 con 20.2% Su Rai 2 ATP Finals di Tennis 222.000 con 2.1%. Bella Mà 239.000 con 2.7%. Per Rai 3 Aspettando… Geo 527.000 -5.9%. Geo 1.257.000 con 11.7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.655.000- 25.6% Pomeriggio Cinque 1.298.000 – 13%; 1.773.000 -15.4% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 768.000-6.8%. TG4 Diario del Giorno 398.000- 4.3% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 403.000-4.2%, 396.000-4.4%.The Mentalist 261.000-2.4% Su La 7 Tagadà 395.000 con 4% e Tagadà #Focus 326.000 – 3.6%

Ascolti Tv martedì 15 novembre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 9.4%

Su Rai 1 Porta a Porta Speciale ha registrato 670.000 spettatori con 9.4% Su Rai 2 Belve 332.000 con 5.1%. Generazione Z 134.000 con 4.3% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 458.000 persone con 7.1% Su Canale 5 X-Style 465.000 con 6.1%. Su Rete 4 Segreti Mortali 172.000 con 5.4% Per Italia 1 I Griffin 312.000 con 9%; 221.000 con 8.3%.