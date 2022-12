Stasera in tv giovedì 1 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 1 dicembre 2022. Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio. Nove invece trasmette Sulle tracce dell’assassino: Il caso Yara.

Stasera in Tv giovedì 1 dicembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 19:45, manda in onda, la partita di calcio Qatar 2022 Giappone- Spagna. La Spagna è attualmente leader del gruppo mentre il Giappone è a caccia di più punti possibili.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Che c’è di nuovo?. Ilaria D’Amico si occupa della tragedia di Ischia, del tetto al contante e dell’ obbligo del Pos. Ospiti Sergio Costa, Giorgio Mulè, Pierpaolo Bombardieri, Clemente Mastella e Giampiero Mughini.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2004, Confusi e Felici con Claudio Bisio. Lo psicanalista Marcello si ritrova a dover abbandonare tutti i suoi clienti dopo aver scoperto di essere malato. I suoi pazienti decidono di unire le forze per far “rinascere” il loro terapeuta.

Stasera in Tv giovedì 1 dicembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa di ciò che sta accadendo ad Ischia ma anche dell’abusivismo edilizio, del Reddito di cittadinanza e del caso della cooperativa Karibu. Ospiti Marta Collot, Davide Faraone, Francesco Del Deo, Isabella Tovaglieri, Eleonora Evi e Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la miniserie Passaporto per la libertà con Rodrigo Lombardi. Nel carcere di Sachsenhausen, le guardie picchiano ferocemente tutti i prigionieri ebrei. Zumkle intanto fa un’importante promessa a Vivi. Vuole far di tutto per liberare il padre ma inizia una lotta contro il tempo. Joao e Aracy invece sono sempre più vicini.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2004, Mi Presenti i tuoi? con Ben Stiller. Greg e Pam

Byrnes stanno per sposarsi ed è giunto il momento che i consuoceri si conoscono. Così i due futuri ospiti organizzano un incontro con i rispettivi genitori, tra equivoci e fraintendimenti.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti di politica, economia attualità commentandoli con ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette Sulle tracce dell’assassino: Il caso Yara. Il programma ricostruisce i tasselli della vicenda di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate, uccisa nel 2011.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2004, Hostage con Bruce Willis. L’agente Jeff Talley decide di ritirarsi in un piccolo paesino della California dopo non essere riuscito a liberare due ostaggi. Torna in azione quando la sua famiglia viene rapita da un gruppo di criminali.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 1985, Doppio Taglio con Glenn Close. L’editore Jack Forrester, viene accusato dell’omicidio della moglie. A prendere le sue difese durante il processo è un’avvocatessa che sin dal primo momento ha creduto nella sua innocenza. I due però finiranno per innamorarsi.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 1987, Roba da ricchi con Renato Pozzetto. Nella pellicola si intrecciano le storie di tre uomini a Montecarlo alle prese con altrettante donne. Tra loro c’è anche Don Vittorino, obbligato dai suoi superiori a corteggiare la principessa Topazia.

Stasera in Tv giovedì 1 dicembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2012, Tutto tutto niente niente con Antonio Albanese. Il politico Cetto Laqualunque finisce in prigione con il tossicodipendente Frengo Stoppato e Rodolfo Favaretto. Insieme studieranno un modo per uscire dal carcere.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2013, Dallas Buyers Club con Matthew McConaughey. Ron Woodroof scopre di aver contratto l’Aids. Dopo essersi sottoposto a varie terapie inefficaci, decide di trasferirsi in Messico per cercare altre alternative. Accetta di prendere dei farmaci che non sono però stati approvati negli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2018, AXL Un’amicizia extra ordinaria con Alex Neustaedter. Il giovane motociclista Miles durante una corsa di rally, incontra Axl, un cane robot. Tra loro nasce una grande amicizia che viene però ostacolata da un gruppo di scienziati che lo rivuole indietro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2011, Elephant White con Kevin Bacon. Un killer professionista accetta l’incarico da parte di un padre di ritrovare la figlia che è finita nel racket della prostituzione minorile. Il sicario dovrà raggiungere la Thailandia per compiere la sua missione.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2019 Motherless Brooklyn- I segreti di una città con Edward Norton. Anni Cinquanta. Lionel è un investigatore privato che è però affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, decide di scendere in campo per trovare gli assassini.