Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, Le Indagini di Lolita Lobosco 27.7%, Thor Ragnarok 9%

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023. Le Indagini di Lolita Lobosco 2 , in onda su Rai 1, anche questa settimana vince nel prime time ancora nel prime time. Supera il film Thor: Ragnarok. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha registrato 5.277.000 telespettatori con 27.7% Su Rai 2 NCIS Los Angeles è visto da 896.000 persone con 4.2% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.268.000 -10.8%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.294.000 -8.2% Su Canale 5 Thor: Ragnarok 1.713.000 spettatori con 9%. Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 642.000 spettatori con 4.3% Per Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo 1.087.000 spettatori con 5.5% Su La 7 Non è l’Arena 1.252.000 spettatori con 8.3% Su Tv8 4 Hotel 412.000 spettatori con 2.4% Per NOVE Only Best – Comico Show è visto da 280.000 spettatori con 1.4%

La fascia preserale

Avanti un altro al 19.2%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.570.000-21.4%. L’Eredità 4.733.000-25.2%. Su Rai 2 90° Minuto 745.000 -4.7%, 699.000-3.8% Per Rai 3 TGR 2.769.000 spettatori con 14.4% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.836.000-17.6%. Avanti un Altro! 3.548.000-19.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore 658.000 telespettatori con 3.2%. Per Italia 1 C.S.I. ha registrato 625.000 spettatori con 3.2% Su La7 Uozzap! 111.000 persone con 0.6% Su Tv8 4 Hotel 457.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, l’access prime time

Soliti Ignoti al 23.6%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è visto da 4.961.000 spettatori con 23.6%. Su Rai 3 Presentazione Che Tempo Che Fa 1.508.000 con 7.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.162.000 spettatori con 15%. Su Rete 4 Controcorrente 816.000-3.9%, 864.000-4.1% Su Italia1 NCIS 1.368.000 persone con 6.5% Su In Onda 1.028.000 telespettatori con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti 692.000 persone con 3.3%

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, daytime mattutino

Angelus al 21.7%

Su Rai 1 Angelus 2.378.000-21.7%. Linea Verde 3.406.000-23.7%

Su Rai 2 Sci Alpino 939.000 spettatori con 8.5% Per Rai 3 100 Opere d’Arte tornano a Casa 442.000 spettatori con 2.7% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 850.000-9.5%, 1.414.000-15%. Melaverde 2.074.000 -17.5% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 338.000 persone con 3.7% Per Italia 1 Sport Mediaset XXL 836.000 spettatori con 5.2% Su La 7 Omnibus 167.000-3.3%. L’Ingrediente Perfetto 126.000 -1.5%



Day time pomeridiano

Da Noi a Ruota libera al 15.1%

Per Rai 1 Domenica In 3.091.000 – 20.5%, 2.714.000-20.1%. Da Noi… A Ruota Libera 2.186.000 -15.1% Su Rai 2 Vorrei dirti Che 338.000-2.4% Domenica Dribbling 220.000-1.6%, 244.000-1.8%. Per Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.252.000 -8.6%. Il Mondo che Verrà 970.000 -7.2%. Kilimangiaro 1.111.000-8%; 1.514.000-10% Su Canale 5 Verissimo 2.748.000 con 20.4%; 2.846.000 con 19.1% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 253.000 -1.7%. Tg4 – Diario della Domenica 250.000-1.8% Per Italia 1 E-Planet 399.000-2.5%. Frequency – Il futuro è in ascolto 369.000-2.6% Su La 7 Speciale Atlantide 387.000-2.8% Vi perdono ma inginocchiatevi 191.000-1.2%

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, seconda serata

Speciale Tg1 11.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 959.000 spettatori con 11.3%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva 567.000 telespettatori con 6% Per Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 500.000 spettatori con 6.6% Su Canale 5 Tg5 Notte 425.000 spettatori con 5.9% Su Rete 4 Colette – Un amore più forte di tutto 128.000 spettatori con 3.8% Per Italia 1 Pressing 348.000 telespettatori 6.8%