Mare Fuori 3, la conferenza stampa: dichiarazioni, spoiler trama, cast

Lunedì 23 gennaio, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori 3. La serie torna in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 15 febbraio. Su Rai Play, invece, gli episodi sono fruibili in anteprima dal 1° febbraio. All’incontro presenziano l’Amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, la Direttrice di Rai Play Elena Capparelli, Maria Pia Ammirati e Michele Zatta, ovvero Direttrice e Capostruttura di Rai Fiction. Con loro Roberto Sessa di Picomedia. Attesi gli sceneggiatori Maurizio Careddu e Cristina Farina, oltre al regista Ivan Silvestrini. Infine alla conferenza stampa di Mare Fuori 3 partecipa buona parte del cast di attori. Tra gli altri ci sono Carolina Crescentini, Valentina Romano, Carmine Recano e Nicolas Maupas. A questi si aggiungono anche Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo.

Mare Fuori 3 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Mare Fuori 3. Il primo a prendere la parola è l’Amministratore delegato Rai Carlo Fuortes: “La Rai sta cambiando e Mare Fuori lo dimostra. La TV di Stato deve parlare ai giovani e, nel farlo, deve avere un linguaggio nuovo e dei modelli distributivi innovativi”. È mostrato il trailer delle puntate della terza stagione.

Maria Pia Ammirati: “Il successo di questa serie è dovuto all’aderenza alla realtà. È un racconto polifonico, che segue molte storie. Avere tante voci può creare disordini, ma Mare Fuori è limpido e lineare. Il grande tema della serie è la libertà. Tutti i giovani la ricercano e i protagonisti hanno tante restrizioni e limiti, imposte dalle loro famiglie oltre che dal carcere. Poi c’è un piccolo spoiler: vedremo l’amore nella connotazione della passione incandescente”.

Roberto Sessa: “Siamo partiti in sordina, un po’ all’avventura. La serie è molto complicata e la chiave vincente è il realismo. Poco per volta abbiamo conquistato le attenzioni di tutti e ora abbiamo tra le mani un gioiello, capace potenzialmente di andare avanti ancora per varie stagioni. Grazie a Rai Play abbiamo ottenuto un boom di spettatori, che vogliamo mantenere. La serie è un successo anche all’estero: ad ora siamo in 25 paesi e con alcuni stiamo parlando di remake. Ciò significa che ha funzionato l’idea di fondo”.

La conferenza stampa di Mare Fuori 3 prosegue con Elena Capparelli: “L’anno scorso, dopo la messa in onda televisiva del secondo capitolo, abbiamo notato che gli spettatori hanno iniziato a vedere le puntate della prima stagione. Il successo è proseguito fino a giugno e il 70% dei fruitori ha meno di 35 anni”.

Gli interventi del cast

Nella conferenza stampa di Mare Fuori 3 è comunicato che, dal 1° febbraio su Rai Play, arrivano degli speciali dedicati alla fiction. I protagonisti, in particolare, raccontano i fuori onda dei primi due titoli. Intervengono, ora, gli sceneggiatori Maurizio Careddu e Cristina Farina, con quest’ultima che svela: “Stiamo già lavorando alla quarta stagione.“. Careddu, invece, aggiunge: “Abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca, parlando con i ragazzi e con le organizzazioni di volontariato che si occupano del loro reinserimento“. Michele Zatta, invece, dichiara: “Per portare i giovani davanti alla tv pubblica occorre raccontare storie con giovani e per giovani. Abbiamo fatto il salto di qualità grazie alla bravura degli attori“.

Il regista Ivan Silvestrini: “Negli episodi ci sarà tanta emozione. Quest’anno il ruolo di Maria Esposito è sempre più importante: quando è arrivata sul set ho compreso che è nata una stella”. Prende la parola il cast. Carolina Crescentini: “La rigidità di Paola è venuta meno già lo scorso anno. Si è creta una componente umana importante con i detenuti, che può portare a dei problemi”. Carmine Recano: “Per Massimo è un viaggio introspettivo, necessario dopo l’abbandono della moglie e del figlio. Acquisisce una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti“.

La conferenza stampa di Mare Fuori 3 va avanti. Valentina Romani: “Naditza deve imparare a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato Per lei è arrivato il momento di crescere e di fare scelte importanti”. Nicolas Maupas: “I nostri personaggi si trovano in una fase di cambiamento. Filippo ha trovato la sua strada”. Massimiliano Caiazzo: “Carmine deve fronteggiare varie minacce. Quest’anno sono entrato in una fase di perdono con il personaggio.“. Matteo Paolillo (voce della sigla e delle altre canzoni della serie): “Edoardo deve crescere e maturare. Ciò lo rende fragile”.

Mare Fuori 3 conferenza stampa, l’ipotesi Sanremo

La conferenza stampa di Mare Fuori 3 prosegue con Ludovica Guidone: “Entrare in una serie già rodata non è semplice, ma ringrazio tutti per l’accoglienza. Mi sono sentita in famiglia. Il progetto è necessario perché parla di persone in difficoltà”. Roberto Sessa a Carlo Fuortes: “I nostri ragazzi hanno un sogno: salire sul palco del Festival di Sanremo per cantare la sigla“. L’Ad risponde: “Lo meritate, farò di tutto affinché si faccia”. Termina qui la conferenza stampa di Mare Fuori 3.