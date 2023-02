Ascolti TV venerdì 3 febbraio 2023, The Voice Senior 24.6%, Fosca Innocenti 14%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 3 febbraio 2023. The Voice Senior vince ancora una volta nel prime time superando l’ultimo appuntamento di Fosca Innocenti. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 3 febbraio 2023, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 4.065.000 spettatori con 24.6% Su Rai 2 N.C.I.S. 837.000 con 4.1%. N.C.I.S. Hawai’i 601.000 con 3.4% Per Rai 3 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano è visto da 489.000 persone con 2.6%. Su Canale 5 Fosca Innocenti 2 2.337.000 spettatori con 14%. Su Rete 4 Quarto Grado 1.119.000 telespettatori con 7.6% Per Italia 1 I mercenari 3 ha registrato 1.259.000 persone con 6.8% Su La 7 Propaganda Live 726.000 spettatori con 5.1% Su Tv8 Cucine da Incubo 454.000 spettatori con 2.6 % Per NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 660.000 spettatori con 3.4%

La fascia preserale

Blob sotto il 5%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.336.000 con 23.2%. L’Eredità 4.586.000 con 27.1% Su Rai 2 Hawaii Five-0 544.000 con 3.4%. The Rookie 654.000 con 3.5%. Per Rai 3 Blob 942.000 con 4.8%. Caro Marziano 1.180.000 con 5.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.498.000 con 17.7%. Avanti un Altro 3.457.000 con 20.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 770.000 spettatori con 3.9%. Per Italia 1 CSI è seguito da 665.000 persone con 3.6% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 234.000 spettatori con 1.4% Su Tv8 Celebrity Chef 312.000 spettatori con 1.8% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 626.000 spettatori con 3.4%

Ascolti Tv venerdì 3 febbraio 2023, l’access prime time

Tg2 Post al 3.4%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.763.000 spettatori con 22.5%. Su Rai 2 Tg2 Post 720.000 spettatori con 3.4% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.459.000 con 7.1%. Un Posto al Sole 1.746.000 con 8.2% Su Canale 5 Striscia la notizia 3.715.000 telespettatori con 17.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 811.000 con 4%, 916.000 con 4.3% Su Italia 1 NCIS 1.454.000 telespettatori con 7% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.439.000 spettatori con 6.8% Su Tv8 100% Italia 513.000 persone con 2.5% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 560.000 spettatori con 2.7%.

Daytime mattutino

Forum al 21%

Su Rai 1Storie Italiane 853.000 -19.5%, 889.000 -16.9% E’ Sempre Mezzogiorno 1.687.000 -17% Su Rai 2 I Fatti Vostri 525.000 con 9.2%; 866.000con 9.3% Per Rai 3 Agorà 291.000 -6.1%. Agorà Extra 213.000 – 4.9%. Elisir 256.000 -4.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.071.000 con 22.9%; 909.000 con 21% . Forum 1.532.000 -21% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 91.000 telespettatori con 2.1% Per Italia 1 Sport Mediaset 866.000 persone con 6.7%. Su La 7 L’Aria che Tira 288.000 con 5.3%; 369.000 con 3.7%

Ascolti Tv venerdì 3 febbraio 2023, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 21.5%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.669.000 – 15.2% . La Vita in Diretta 2.389.000 -21.5% Su Rai 2 Ore 14 700.000 con 5.9% . BellaMa’ 475.000 con 5.2%. Per Rai 3 Alla Scoperta del Ramo d’Oro 284.000 con 3%. Geo 1.313.000 con 10.9% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.910.000-27.2%. Amici 1.934.000-21.4% . Pomeriggio Cinque 1.555.000 -14% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 695.000 -5.8%. Tg4 – Diario del Giorno 386.000 – 4.2% Per Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 337.000 con 3.7%; 411.000 con 4.5% Su La 7 Tagadà 315.000 -3.2% Tagadà Focus 275.000 con 3.1%

Ascolti Tv venerdì 3 febbraio 2023, seconda serata

A Tutto Calcio sotto il 2%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 654.000 spettatori con 11% Su Rai 2 A Tutto Calcio 224.000 telespettatori con 1.7% Per Rai 3 Il Cacciatore di Sogni 152.000 spettatori con 1.1% Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 577.000 telespettatori con 7% Su Rete 4 All Rise ha registrato 306.000 spettatori con 7.3% Per Italia 1 D-Tox è visto da 417.000 persone con 5.4%