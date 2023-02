Sanremo 2023, gli ospiti provenienti da Rai Fiction: all’Ariston Luisa Ranieri e il cast di Mare Fuori

Condividi su

Nella settimana del Festival di Sanremo 2023 sono presenti in qualità di ospiti diversi protagonisti della fiction Rai. Come è già accaduto in passato, la TV di Stato ha scelto di utilizzare la kermesse per promuovere alcune delle sue principali produzioni.

Sanremo 2023 ospiti Rai Fiction, il venerdì i ragazzi di Mare Fuori

Direttamente dall’universo di Rai Fiction, al Festival di Sanremo 2023 ci sono i protagonisti di Mare Fuori. La serie è tra le più seguite dell’intera offerta della TV di Stato, almeno nel target del pubblico giovane. Gli episodi della terza stagione sono fruibili in esclusiva su Rai Play dal 1° febbraio, mentre per la programmazione su Rai 2 occorre attendere il 15 febbraio. Il cast esegue la sigla O’ mar for, cantata da Matteo Paolillo, che dà il volto al personaggio di Edoardo Conte.

Elena Sofia Ricci nella serata di apertura

Al Festival di Sanremo 2023, poi, ci sono in qualità di ospiti altri interpreti di Rai Fiction, tra cui Elena Sofia Ricci. Per anni a Che dio ci aiuti (dove prestava il volto dell’amata Suor Angela), l’attrice è nella città dei fiori martedì 7 febbraio. Qui presenta agli spettatori Fiori sopra l’inferno, che esordisce in prima serata su Rai 1 a partire dal 13 febbraio. Il titolo è ispirato agli omonimi romanzi thriller scritti da Ilaria Tuti.

La seconda serata della kermesse (in onda mercoledì 8 febbraio) vanta la partecipazione di Francesco Arca. L’attore, da settimane impegnato con Fosca Innocenti su Canale 5, promuove la fiction Resta con me. La produzione, anche in questo caso, è trasmessa su Rai 1 nella prima serata di domenica 19 febbraio. Il titolo, appartenente al genere del thriller, ha tra gli ideatori Maurizio De Giovanni.

Sanremo 2023 ospiti Rai Fiction, per il gran finale c’è Luisa Ranieri

Al Festival di Sanremo 2023, infine, c’è tra gli ospiti un’altra grande protagonista della fiction Rai. Per la finale di sabato 11, il palco del Teatro Ariston è raggiunto da Luisa Ranieri. L’attrice è tra le artiste più amate dal pubblico, anche grazie al personaggio di Lolita Lobosco, Vicequestore di Bari al centro della trama de Le indagini di Lolita Lobosco. La seconda stagione termina domenica 12, ovvero il giorno successivo alla messa in onda televisiva della finalissima del Festival.

Così come avvenuto negli ultimi anni, è lecito immaginare che gli ospiti protagonisti delle fiction Rai si mettano in gioco a Sanremo 2023. Oltre che cimentarsi nel canto, gli artisti potrebbero mettere in scena alcuni monologhi su temi di particolare importanza. Sofia Ricci, ad esempio, ha già annunciato la volontà di omaggiare le donne.