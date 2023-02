Tale e Quale Sanremo: dal 18 febbraio Carlo Conti propone due serate speciali dedicate al Festival

Condividi su

Da sabato 18 febbraio arriva in prima serata su Rai 1 Tale e Quale Sanremo. Nel nuovo spin off ritroviamo alla conduzione Carlo Conti che propone uno speciale diviso in due puntate che sono state registrate il 25 novembre e il 2 dicembre. In gara 13 protagonisti.

Tale e Quale Sanremo Rai 1, i protagonisti

Con Tale e Quale Sanremo Carlo Conti, attraverso le imitazioni, vuole rendere omaggio ai grandi cantanti del Festival e ai loro successi, a sette giorni di distanza dal termine della 73esima edizione.

Dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma 13 personaggi del mondo dello spettacolo sono infatti pronti ad imitare alcuni dei cantanti che nel corso delle varie edizioni della kermesse musicale si sono esibiti sul celebre palco dell’Ariston. Gli autori hanno scelto i brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

I protagonisti che compongono il cast della prima puntata hanno già tutti partecipato alla versione classica del programma. Sono Gilles Rocca, Paolo Conticini, Valentina Persia, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò. Accanto a loro anche Alba Parietti, Stefania Orlando, Valeria Marini, Andrea Dianetti e Bianca Guaccero. Torna anche la coppia composta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che già hanno recentemente preso parte anche a Tali e Quali.

Tale e Quale Sanremo, giuria, coach

Nel primo appuntamento la giuria di Tale e Quale Sanremo è composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Non mancherà inoltre il classico quarto giudice a sorpresa, spesso personaggi famosi interpretati dagli imitatori.

Al termine della seconda puntata invece, in onda sabato 25 febbraio, verrà proclamato il vincitore di questo mini torneo dedicato al Festival più importante e atteso della musica italiana.

Nel corso della preparazione del personaggio da interpretare i protagonisti sono seguiti dai preparatissimi coach della squadra di Tale e Quale. Sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Le basi musicali sono ancora una volta realizzate dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Sanremo è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis.

Fabrizio Mainini si occupa delle coreografie mentre Simonetta Innocenti dei costumi. La scenografia è invece di Riccardo Bocchini.

La regia televisiva è di Maurizio Pagnussat.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Grou.