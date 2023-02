Ascolti Tv domenica 5 febbraio 2023, Le Indagini di Lolita Lobosco 25.8%, Fino all’ultimo indizio 11.5%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 5 febbraio 2023. Le Indagini di Lolita Lobosco 2 , in onda su Rai 1, anche questa settimana vince nel prime time superando Fino all’ultimo indizio . Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 5 febbraio 2023, il prime time

Su Rai 1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha registrato 4.790.000 telespettatori con 25.8% Su Rai 2 NCIS Los Angeles è visto da 784.000 persone con 3.8% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.194.000 -10.7%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 -9.4% Su Canale 5 Fino all’ultimo indizio 2.147.000 telespettatori con 11.5%. Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 493.000 spettatori con 3.4% Per Italia 1Tata Matilda e il grande botto 1.083.000 spettatori con 5.7% Su La 7 Non è l’Arena 1.018.000 spettatori con 7% Su Tv8 4 Hotel 505.000 spettatori con 2.9% Per NOVE Only Best – Comico Show è visto da 262.000 spettatori con 1.4%

La fascia preserale

L’Eredità al 24.9%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.529.000 con 21.3%. L’Eredità 4.632.000 con 24.9% Su Rai 2 90° Minuto 796.000 con 5.1%; 716.000 con 4% Per Rai 3 TGR 2.883.000 spettatori con 15% Su Canale 5 Avanti il Primo! Story 2.813.000 con 17.3%. Avanti un Altro! Story 3.596.000 con 19.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore 758.000 telespettatori con 3.7%. Per Italia 1 C.S.I. ha registrato 616.000 spettatori con 3.1% Su La7 Uozzap! 175.000 persone con 0.9%. Su Tv8 4 Hotel 425.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv domenica 5 febbraio 2023, l’access prime time

Soliti Ignoti al 23.2%

Su Rai1 Primafestival 4.116.000-20%. Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.753.000-23.2% Su Rai 3 Presentazione Che Tempo Che Fa 1.567.000 con 7.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.237.000 spettatori con 15.7%. Su Rete 4 Controcorrente 914.000 con 4.4%, 847.000 con 4.1% Su Italia1 NCIS 1.258.000 persone con 6.1% Su In Onda 812.000 telespettatori con 3.9% Su Tv8 4 Ristoranti 751.000 persone con 3.7%

Ascolti Tv domenica 5 febbraio 2023, daytime mattutino

Citofonare Rai 2 al 5.1%

Su Rai 1 Santa Messa 1.814.000 con 21.4%. Linea Verde 3.129.000 con 23.3%

Su Rai 2 Citofonare Rai 2 563.000 spettatori con 5.1%. Per Rai 3 Agorà Weekend 171.000 con 2.9%. O anche No 190.000 con 2.7% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 1.013.000 con 12.8%; 1.368.000 con 15.2% Melaverde 2.362.000 con 20.6% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 318.000 persone con 3.8% Per Italia 1 Sport Mediaset XXL 804.000 spettatori con 5.4% Su La 7 Omnibus 172.000 con 3.4%. L’Ingrediente Perfetto 131.000 con 1.8%



Day time pomeridiano

Da Noi a Ruota libera al 15.4%

Per Rai 1 Domenica In 2.980.000 -20.8%, 2.785.000- 21%. Da Noi… A Ruota Libera 2.201.000 -15.4% Su Rai 2 Vorrei dirti Che 368.000- 2.7%. Domenica Dribbling 211.000-1.6%, 269.000-2.1%, 382.000-2.8% Per Rai 3 Mezz’Ora in Più 987.000 -7.1% Il Mondo che Verrà 751.000 -5.7% Kilimangiaro 1.013.000-7.2%,1.494.000-9.9% Su Canale 5 Verissimo 2.885.000 con 21.6%; 2.725.000 con 18.5% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 279.000 -2%. Tg4 – Diario della Domenica 307.000 -2.3% Per Italia 1 E-Planet 388.000-2.6%.The Stronghold – La roccaforte 398.000-2.9% Su La 7 Speciale Atlantide 254.000-1.9%. E’ arrivato mio fratello 262.000-1.6%

Ascolti Tv domenica 5 febbraio 2023, seconda serata

Speciale Tg1 8.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 693.000 spettatori con 8.6%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva 730.000 telespettatori con 7.9i% Per Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 542.000 spettatori con 7.7% Su Canale 5Tg5 Notte ha registrato 601.000 telespettatori con 6.3% Su Rete 4 48 ore è visto da 103.000 persone con 3.1% Per Italia 1 Pressing 433.000 telespettatori 8.7%